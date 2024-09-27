石破茂進入自民黨總裁決選 向同黨議員致歉拉票

67歲的自民黨前幹事長石破茂今天進入自民黨總裁（黨主席）決選，政治生涯中第5度挑戰大位。石破在地方的人氣雖然高，但在同黨議員中不受歡迎。決選投票之前，他坦言從政38年得罪很多人，對可能讓黨內同志感到不愉快表示歉意。

自民黨總裁選舉下午投票，經濟安全保障擔當大臣高市早苗在第一輪投票拿下最高票，得到72張議員票、109張黨員票；自民黨前幹事長石破茂獲第二高票，第一輪拿下國會議員46票，黨員票108票 。兩人進入決選。

石破在決選投票前的演說表示，這次總裁選舉的重要原因是首相兼自民黨總裁岸田文雄，為了回應黨內外的諸多不信任，主動選擇退位。岸田在這3年間無論是內政還是外交都取得巨大成就，對此他和同僚要一同從內心向他表示敬意。

石破表示，「我自認資質平平，當議員已經有38年，在這期間有許多不足之處，可能傷害了很多人的感情，已讓很多人感到不愉快。對此，我深表歉意。同時，在這次總裁選舉中，我也全力以赴。」

他回憶，表達參選意願時，是在家鄉鳥取縣神社前宣布的，那是一個炎熱的日子。他回想60年前一個暑假在神社舉辦的祭典，那時候生活雖然不像現在富裕，但人們的臉上洋溢著笑容，雖然物質不如現在，但顯得很幸福。「我希望找回那樣的日本。」

石破茂表示，不希望彼此互相詆毀，而是能夠互相幫助，希望日本成為一個互相扶持的國家。

由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在國會首相指名選舉時被指名為新任首相。日本預計10月1日召集臨時國會，選出新任首相。新內閣預料同日上路。

石破茂選前在8月曾經訪問台灣，會見總統賴清德及副總統蕭美琴。對於台日關係是否入法，石破茂訪台時直言，「日台之間不需要立法作為」，但對此主張仍願意進行討論。

這是石破第5度挑戰自民黨總裁選舉，被視為「最後的挑戰」。石破在地方上的人氣強，能獲得較多黨員黨友票，但他在自民黨籍國會議員之間不是很受歡迎。有資深國會議員批評石破在安倍晉三、麻生太郎執政時期，常透過媒體砲轟內閣或自民黨，從同志背後補刀。

石破茂畢業於慶應大學法學部，曾當過眾議員、防衛大臣、農林水產大臣，黨職則有自民黨政務調查會長，以及自民黨幹事長。

根據石破在官網的自我介紹，他的興趣是料理，尤其對咖哩很有信心，喜歡的食物是咖哩和可樂餅，大學4年期間幾乎每天吃咖哩。酒類方面什麼都能喝，特別喜歡日本酒和葡萄酒。

他還喜歡閱讀，喜歡的作者包括夏目漱石、森鷗外、井上靖、五木寬之、福井晴敏等。音樂則喜歡70年代的偶像音樂，特別是糖果合唱團，以及松任谷由實和伊勢正三。