日本的戴高樂對上日本的柴契爾夫人 自民黨總裁誰會出線？
日本自民黨總裁（黨魁）選舉今（27日）舉行國會議員投票，自民黨前幹事長石破茂與經濟安保大臣高市早苗進入第二輪的決選投票。原先呼聲頗高的小泉進次郎止步於首輪，當選總裁者等於是日本下屆首相。
對於華府而言，無論誰當選總裁，都不可能背離美日同盟的基本路線，但還是有差異。
外媒形容高市早苗是「日本版的柴契爾夫人（已故英國首相）」，她自奉為安倍鷹派意識形態的繼承人，對二戰歷史態度強硬，堅持參拜靖國神社，恐不利於日韓改善關係，這是華府比較擔心的。
高市在美國的主要訴求對象是川普及其支持者，試圖營造她比別人更願意帶領日本挺身與北京對抗，而且是軍事對抗的形象，這種定位在華府有其市場。
石破茂則被華府視為「日本版的戴高樂」，法國第五共和的肇建者。曾任防衛大臣的他，對武器研發有濃厚興趣，頗受五角大廈歡迎。但他被稱為日本版的戴高樂，指的是他想走國防自主路線，如同戴高樂當年堅持法國自行發展核武，而不是仰賴美國的核保護傘。如果川普再次當選，石破茂也當上首相，雙方互動會很精采。
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