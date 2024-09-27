日圓急貶1% 日本黨魁選舉首輪出爐 她曾說現在升息很愚蠢
日本自民黨今天舉行黨魁選舉，第一輪選舉結果出爐，經濟安保大臣高市早苗和自民黨前幹事長石破茂進入第二輪選舉，日圓匯率盤中貶值幅度擴大。
由於自民黨在國會占有多數席位，自民黨黨魁幾乎肯定將出任日本首相。日本國會預計10月1日選舉首相。
日圓匯率盤中急貶，貶值幅度擴大至1.08%，報146.37日圓兌1美元，反映高市早苗成為日本下一任首相的可能性正在提高。
高市早苗本周稍早表示，由於日圓疲軟會帶來好處，「現在升息是愚蠢的」。如果她在黨魁選舉中獲勝，有望成為日本歷史上首位女首相。據產經新聞報導，前首相麻生太郎有意讓他的派系投票支持高市早苗。
自民黨的黨魁當選者，預計將在台灣時間今天下午5時左右，在東京召開記者會。
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