自民黨總裁首輪投票無人過半 高市早苗石破茂再對決

決定日本新任首相人選的自民黨總裁選舉今天登場，高市早苗在第一輪投票拿下最高票，石破茂獲第二高票，由於兩人票數皆未過半，將進入第二輪投票對決。

自民黨總裁（黨主席）選舉今天在東京都進行投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁預計將在10月1日舉行的國會首相指名選舉被指名為新任首相。新內閣預料也將在同日上路。

自民黨總裁選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄。

自民黨總裁選舉採兩輪投票方式，第一輪投票總票數為736票，分別是368張國會議員票及368張黨員票。如果有候選人單獨取得過半票數即宣告當選；若無人取得過半票數，則由前兩高票進入第二輪投票。

在第二輪投票中，總票數減為415票，由取得多數的人當選。415票中國會議員票368票占絕大多數，另外47票為都道府縣黨部票。

9名候選人分別是49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、68歲前內閣官房長官加藤勝信，及71歲外務大臣上川陽子。