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小泉出局！日本自民黨黨魁選舉 高市早苗、石破茂進第二輪決勝負

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
自民黨前幹事長石破茂(右)與經濟安保大臣高市早苗在第一輪的選舉，得到地方黨員較多的支持，進入第二輪的決選投票。 法新社
自民黨前幹事長石破茂(右)與經濟安保大臣高市早苗在第一輪的選舉，得到地方黨員較多的支持，進入第二輪的決選投票。 法新社

日本自民黨總裁（黨魁）選舉今（27日）舉行國會議員投票，自民黨前幹事長石破茂與經濟安保大臣高市早苗在第一輪的選舉，得到地方黨員較多的支持，進入第二輪的決選投票。當選者等於是日本下屆首相。

本次選舉有黨史最多的9人參選，首輪國會議員各投一票，有效票367票；黨員．黨友普選按比例換算成368票，共735票。

石破茂為第五度參選，他在黨員．黨友的支持度極高，過往有三次都進入第二輪決選，但都在國會議員票數占比較重的決選落敗。他在第一輪得到國會議員的46票，普選票108票。石破在黨內的盟友少，被稱為「自民黨內的在野黨」，常常砲轟自家政黨。

高市早苗被稱為安倍晉三的接班人，雖然沒有參加舊安倍派，但其保守的立場得到安倍派的保守勢力支持。日媒指出，麻生太郎所領軍的麻生派有54張議員票，會在第二輪支持高市。麻生15年前擔任首相的時候，和石破結下樑子。當時石破逼宮，逼得麻生下台。

高市在首輪得到72張議員票、黨員109票。

日媒報導，現任首相岸田文雄對舊岸田派的議員表示，決選要投給黨員普選票較多的候選人。

沒有參加過派系的小泉，宣布參選之前已得到無派系議員「大老」前首相菅義偉的支持，菅義偉在選舉期間也努力為他站台。投票前幾天，小泉又與麻生太郎會面爭取支持。宣誓「終結派系」、改革黨內的小泉遭譏諷到頭來還是得靠派系，言行不一。小泉的父親是在國民間備受愛戴的前首相小泉純一郎。

自民黨有超過105萬名地方黨員，他們已在昨日（26日）完成投票，今日計票。

第二輪投票，自民黨的國會議員仍是1人1票，但黨員票只換算成47個都道府縣各1票，對選情的影響大幅減少。昔日派系的支持傾向變得重要。

日本自民黨的國會議員今舉行黨魁投票。歐新社
日本自民黨的國會議員今舉行黨魁投票。歐新社
日本自民黨今舉行黨魁投票，高市早苗（左一）與石破茂（右二）在首輪投票中領先，將進行第二輪決選投票。當選者等於是日本的新任首相。法新社
日本自民黨今舉行黨魁投票，高市早苗（左一）與石破茂（右二）在首輪投票中領先，將進行第二輪決選投票。當選者等於是日本的新任首相。法新社

投票 自民黨 議員

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