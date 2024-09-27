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澳洲示警：犯罪集團利用台灣等地旅客走私香菸案件增加

中央社／ 雪梨27日專電

澳洲邊境部隊（ABF）今表示，近期犯罪集團利用國際旅客走私香菸情況增加，尤其是自日本、台灣、香港和新加坡出發的旅客，ABF並警告，走私行為將面臨逮捕、簽證取消等風險。

澳洲實施嚴格的菸草產品入境措施，依規定，18歲以上個人旅客可攜帶一盒已開封香菸，以及一盒未開封的25支裝香菸或25克其他菸草產品，包括無煙菸草。18歲以上個人旅客若攜帶超過免稅額的菸草產品，必須全部一起申報。攜帶超過免稅額的菸草產品而未申報，將遭起訴或取消簽證。

ABF今指出，自2024年7月1日起，ABF官員在澳洲境內已攔截並拒絕了24名試圖透過澳洲各大機場走私超過80萬支未申報香菸的旅客入境，逃稅金額估計超過100萬澳元（約新台幣2179萬元）。

ABF並警告試圖將非法菸草走私入境的國際旅客，將面臨被逮捕、簽證取消的風險，並可能在三年內被禁止重新入境澳洲。

ABF指揮官馬克恩（Ken McKern）指出，近期，從日本、台灣、香港和新加坡出發的旅客，企圖將香菸走私入境的情況有所增加。

馬克恩說，「調查顯示，這些被攔截的旅客很可能與犯罪集團有關。」

「我們發現旅客通常試圖透過隨身行李或托運行李，走私未申報的香菸，最後將這些香菸交給澳洲的犯罪集團。」馬克恩表示。

馬克恩強調，很多人誤以為參與非法菸草交易沒有受害者，但事實並非如此。有組織的犯罪集團透過販售非法菸草賺取鉅額利潤，這些資金通常用於資助其他犯罪活動，例如毒品走私等。

澳洲臨時非法菸草及電子煙（Australia's interim IllicitTobacco and E-cigarette，ITEC）專員戴爾（Erin Dale）表示，ABF與全球各國海關合作，阻止非法菸草流入澳洲，並確保旅客了解企圖走私未申報香菸與菸草的後果。

澳洲 菸草

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