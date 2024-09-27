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拜登任期倒數之際 美國中東外交政策顯得力不從心

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國為加薩停火所做的努力在近一年戰爭後仍停滯不前；伊朗支持的青年運動叛軍持續攻擊紅海航運。如今，儘管美國呼籲停火，以色列與真主黨之間的衝突仍可能演變成全面戰爭。路透報導，隨著拜登總統任期進入倒數，美國的中東外交政策也顯得力不從心。路透
美國為加薩停火所做的努力在近一年戰爭後仍停滯不前；伊朗支持的青年運動叛軍持續攻擊紅海航運。如今，儘管美國呼籲停火，以色列與真主黨之間的衝突仍可能演變成全面戰爭。路透報導，隨著拜登總統任期進入倒數，美國的中東外交政策也顯得力不從心。路透

美國為加薩停火所做的努力在近一年戰爭後仍停滯不前；伊朗支持的青年運動叛軍持續攻擊紅海航運。如今，儘管美國呼籲停火，以色列與真主黨之間的衝突仍可能演變成全面戰爭。路透報導，隨著拜登總統任期進入倒數，美國的中東外交政策也顯得力不從心。

拜登正面臨一系列中東危機，分析師與外國外交官認為這幾乎無解，且很可能延續到明年1月拜登卸任，讓他的外交政績失色。以色列26日拒絕美國主導在黎巴嫩邊境停火21天的提案，繼續空襲導致數百名黎巴嫩人喪生。

「我們正看到美國在中東權力與影響力的極限。」美國中東地區前國家情報官潘尼科夫（Jonathan Panikoff）表示。最明顯的例子是，拜登對於動用美國的影響力舉棋不定；美國是以色列最大的武器供應國和在聯合國的外交靠山，拜登卻無法讓以色列總理內唐亞胡屈服於華府的意志。

一些外國外交官表示，拜登處理中東動盪局勢，尤其在加薩戰爭的應對，已削弱美國在國際上的可信度。

一位西方官員表示：「拜登最初的錯誤是表態無論如何都會支持以色列。我們未能從這個錯誤中恢復過來。」一位中東外交官表示，美國的外交作為「未能震懾敵對勢力」，並指拜登在去年10月7日後派軍到中東，威嚇伊朗及其代理勢力，但似乎並未完全阻止他們。

儘管拜登與其他西方領袖派遣軍艦護航，伊朗支持的葉門青年運動叛軍仍持續對紅海的商業航運發動飛彈攻擊。

在聯合國，安理會今年6月曾支持拜登提出的加薩停火與人質交換協議，但現在跡象顯示，各界對美國的中東外交政策正失去耐性。

約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）26日表示，停止中東戰火的努力「失敗整整一年」，如果不追究以色列政府的責任，它就不會遵守國際法，「它甚至不聽朋友的話，包括美國」。

潘尼科夫指出，拜登政府在加薩面臨的困境核心是：「A計畫數月來未奏效，那B計畫在哪？」

隨著以色列威脅在黎巴嫩發動地面攻勢，並誓言繼續打擊真主黨，該地區的危機可能進一步加劇。這不僅可能傷害拜登的外交政績，也可能間接影響賀錦麗的競選。一些民主黨內進步派選民對美國無條件支持以色列的立場感到不滿。

分析人士指出，身為即將卸任、任期僅剩4個月的跛腳鴨總統，拜登仍持續努力緩解中東動盪，無可厚非。但他們預期這些危機將由他的繼任者承接。

中東 拜登 美國

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