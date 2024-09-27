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加拿大前總理國安顧問：加拿大對台關係可以做更多

中央社／ 多倫多26日專電

加台關係最近在加拿大成為話題焦點。2位甫結束台灣行的加拿大前國防國安官員，在加拿大廣播公司（CBC）電視節目談加台關係；加國眾院今天也邀請駐加代表曾厚仁出席聽證答詢。「加拿大可以做得更多」的看法，不斷被提及。

CBC「權力與政治」（Power&Politics）節目單元，23日請到剛從台灣返加的加拿大前總理國安顧問費丹（Richard Fadden）以及前皇家海軍司令諾曼（Mark Norman）進行專訪。

訪談一開始，主持人科克倫（David Cochrane）就開宗明義指出，加台雙方沒有正式外交關係，這個集合前高層軍事人員、學者及前外交官的訪問團造訪台灣，顯然是在向中國送出明顯訊息：「代表團在乎台灣」。

費丹是此行訪台的「國安事務訪問團」團長；他表示，這趟訪台行，他看到台灣民主蓬勃發展，經濟強而有力並持續向前行進；中國的方向卻相反，經濟開始看來變得很糟，也越來越專制，彷彿逐漸回到1984年；雙方有點像「在夜色中交錯而行」。

費丹說，令人沮喪的是，加拿大在許多陣線上容許中國衝撞，如南海、菲律賓、甚至是加拿大事務，而我們卻未予反擊；許多西方國家可能也有些唯唯諾諾，但加拿大可能是「最膽怯的」國家之一。

費丹特別提到「高層互訪」表示，在加拿大的一個中國政策下，總督、總理等最高階層不能造訪台灣很合理，但部長或副部長都不能去，令人納悶。

費丹說：「美國有超過20個州在台灣有辦事處，我們有2個。在提供任何調整或建立對台既有關係上，我們表現得非常緘默」；「和台灣強化關係，不代表就是要台灣獨立；我們可以做很多事，而且不違反加拿大的一個中國政策。」

紐曼也呼應費丹表示，「我們可以做更多，我們也應該做得更多。台灣正在尋求幫助，想要結交朋友，身處在逆境的他們也確實需要朋友。」

曾厚仁今天出席加國眾院國防委員會聽證會時，引述了費丹和紐曼在CBC訪談中的說法，他向眾議員們表示，台灣很感謝加拿大4度派遣軍艦通過台灣海峽的行動，但「加拿大可以做的事情很多」。

曾厚仁指出，許多其他國家都有高層官員訪台，「如果政府高層能夠訪問台灣，對台灣人民來說非常重要，因為我們想知道我們並不孤單。我們的人民希望知道我們正在支持一個美好的事業，我們得到志同道合國家的支持，這對我們來說非常重要。」

曾厚仁還表示：「如果加拿大能利用所有國際論壇為台灣發聲，我們會非常感激；加拿大比自己想像的要強大得多。」

加拿大 國安 朋友

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