日本「下任首相」將出爐！自民黨9人大亂鬥 爭奪黨魁人選一次看

日本自民黨總裁（黨魁）選舉今（27日）12時（台灣時間）將進行投開票作業，此次參選人包含前防衛大臣石破茂、經濟安保大臣高市早苗、前環境大臣小泉進次郎、官房長官林芳正、前經濟安保大臣小林鷹之、外務大臣上川陽子、前官房長官加藤勝信、數位大臣河野太郎及自民黨幹事長茂木敏充等9人。

目前被稱為「地方票的」黨員．黨友票已於昨（26）日投完，將於今天陸續開票，後續再與今日自民黨中央黨部現場投票的黨籍國會議員票合併計算，共736票，預定於下午1時20分宣布投票結果。

若首輪沒有候選人票數過半，則取最高票和次高票者，進入第2輪決選，票數多者即當選下任自民黨總裁。