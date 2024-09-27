日美10月實施大規模野戰訓練 4.5萬人演習10天

日本防衛省宣布，10月將與美軍在日本舉行為期10天的大規模野戰訓練演習，雙方參與人數共約4萬5000人。日本自衛隊屆時將使用特定的機場，展開戰鬥機起降等訓練。

日本放送協會（NHK）報導，自衛隊與美軍每兩年在日本舉辦一次大規模野戰訓練演習，模擬保衛日本領土。今年演習將從10月23日開始，為期10天，日美雙方總計約4萬5000人參加。

這次演習地點包含今年被日本政府指定為平日可供自衛隊及海上保安廳使用的11處「特定利用機場及港灣」，以備發生緊急事態。

防衛省也表示，航空自衛隊的戰機將首度在熊本機場、長崎機場實施起降訓練；海上自衛隊的巡邏機屆時會在北九州機場運作；而陸上自衛隊的魚鷹運輸機（Osprey）將首度飛往那霸機場。

另外，自衛隊與美軍的船隻，屆時將使用北海道的苫小牧港與釧路港檢驗運兵；海上自衛隊的船艦將在沖繩縣石垣港檢驗燃料補給。

訓練項目也包含從西南群島的離島運送傷患到本州的醫院。

防衛省表示，這場訓練的目的是加強日美共同嚇阻力以回應任何緊急事態，堅決反對任何單方面以武力改變現狀的企圖。