駐加代表曾厚仁赴加眾院聽證 籲集體威懾挺台制中

駐加代表曾厚仁今天應邀出席加拿大眾院國防委員會聽證會，面對朝野議員同聲關切當前台海局勢及戰爭風險，詢問「加拿大能做什麼？」曾厚仁強調，加拿大等志同道合國家「集體威懾」反制中國威脅，至關重要。

曾厚仁去年9月曾首度應邀赴眾院國防委員會「印太區域情勢」聽證會分享觀點，寫下駐加代表與加國會互動歷史紀錄。這次他第2度赴眾院國防委員會出席同主題聽證會，台海局勢明顯更形嚴峻，與會加國議員的焦慮與關切，具體呈現在每個提問中。

在眾院國防委員會主席馬凱（John McKay）主持下，各黨派眾議員接連問道：加拿大在軍事、外交上可以如何協助維護台海穩定？西方國家可以採取哪些措施來防止或應對中國封鎖台灣？台灣有多擔心中國可能的攻擊？台灣晶片產業會受到什麼影響？還有議員想要了解如何深入解讀聯合國2758號決議案。

曾厚仁答覆提問表示，今日印太地區局勢與去年相比，很明顯不同的一點是：中國國內正面臨難題，其經濟挑戰可能迅速升級為社會問題和政治問題，進而影響其對外好戰行為，需要更多志同道合國家加倍關注；一人專政的獨裁體系，決策方向難以預測，所以，「一直有效且仍在繼續的最好方法，就是集體威懾」。

曾厚仁特別提到，過去24小時內，日本、紐西蘭、澳洲都派出軍艦通過台灣海峽，這是史上首次；「台海局勢是全球關注焦點，我們得到了世界的支持，但我們不能自滿，我們還有很多事情要做」。

曾厚仁表示，加拿大自2022年11月發布印太戰略政策迄今，已4度派遣軍艦通過台灣海峽，展現對維護區域自由開放之決心，「這點非常重要，越多國家表明願意保留台灣海峽作為國際水域，中國就越會感到受約束」；理念相近國家的類似行動，有助形成「集體嚇阻」效果，將能降低中國輕易犯台之意願。

在聽證會中，曾厚仁並詳細解釋，聯合國第2758號決議完全沒有提及台灣，沒有確立中華人民共和國對台灣的主權、沒有排除台灣參與聯合國及其機構。中國最近加大曲解聯合國第2758號決議案，其實是中國法律戰的一部分，目的不僅阻止台灣參與國際事務，也在為未來可能的對台侵略行為辯護。

曾厚仁說，若不制止中國歪曲聯合國2758號決議，當台海發生軍事衝突時，加拿大前來助台就會被指為非法。他呼籲眾院國防委員會關注此關鍵議題，支持民主台灣。