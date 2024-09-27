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幾內亞總統府附近傳槍響 軍方一度封鎖市中心

中央社／ 幾內亞康納克立26日綜合外電報導

西非國家幾內亞總統府附近今晚傳出槍響，據報軍方一度封鎖首都康納克立（Conakry）市中心，並疏散人員。

美聯社報導，事發時距離總統府幾百公尺的當地記者托赫（Fode Toure）說，他聽到槍聲，看到民眾驚慌逃跑。一名在總統府附近的美聯社記者看到全副武裝的士兵在街上巡邏。

一位與幾內亞領導人關係密切的不具名外交官員表示，有11名異議士兵向總統府周圍的特種部隊開槍，但後來都被制伏。他說，攻擊者中有3人遭擊斃、8人被捕，並稱局勢已獲控制。

這位官員表示，這些士兵效忠比利沃吉（CelestinBilivogui）上校。大約一年前比利沃吉遭特種部隊逮捕後神秘失蹤。他的家人和律師表示，比利沃吉昨天被發現時已死亡。

康納克立市中心隨後解除封鎖。

執政的軍政府在國家電視台聲明中否認發生任何槍擊事件，稱這是「瘋狂」和「捏造」的謠言。軍政府敦促市中心居民照常生活。

法新社報導，幾內亞當局今天否認總統府周圍地區進入緊急狀態。

自2021年軍方推翻總統康得（Alpha Conde）以來，幾內亞一直由軍政府領導。西非經濟共同體（ECOWAS）一再要求幾內亞迅速恢復文官統治，並訂於2025年舉行選舉。

3年前推翻總統政權的頓波雅（MamadiDoumbouya）上校目前為國家領導人，他表示會避免幾內亞陷入混亂，並譴責前政府違背承諾。

然而，自頓波雅掌權以來，他就一直被批評表現沒比前任好。今年2月，軍事領導層在沒有解釋情況下解散政府，並說將會任命新政府。

頓波雅痛批西方和其他已開發國家企圖干預非洲政治挑戰，並稱外界「每個人都想把我們放在框框裡」，非洲人對種種「歸類的舉動感到厭倦」。

幾內亞 特種部隊 總統府

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