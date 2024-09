德國右翼極端主義政黨善用TikTok 博得青年選票

9月在德國境內先後舉辦3場邦議會選舉,被德國聯邦憲法保衛局歸類為右翼極端主義組織的德國另類選擇黨為最大贏家,且在取得年輕選票表現亮眼。專家指該黨在社群媒體上與青年積極互動,在TikTok上的存在遠超出老牌政黨。

德國青年研究所研究員、教育科學家葛若爾(FrankGreuel)在德國今日新聞(Tagesschau)26日的專訪中指出,德國另類選擇黨(AfD)貨真價實是一個與青年族群直接對話的政黨,並傳達出一種他們被認真對待、被支持的感覺。研究也表明,大多數年輕人是透過TikTok了解政治。

葛若爾說,「這是問題所在。」此類政黨在社交媒體上再現,散播他們特定形式的世界觀,而沒有其他來自老牌政黨,或主流媒體的其他選擇。德國另類選擇黨目前有某種程度的壟斷。

德國圖林根(Thuringia)、薩克森(Sachsen)與布蘭登堡(Brandenburg)分別在1日與22日舉辦5年一度的邦議會選舉,德國另類選擇黨在各邦的支持率都創下新高。與2019年的選舉結果相較,該黨在圖林根18歲至24歲的選民中達到38%,增加15個百分點;在薩克森則是上升11個百分點,達到31%。在布蘭登堡16歲至24歲選民中,也達31%,增加13個百分點。布蘭登堡在2001年放寬選舉門檻至16歲。

葛若爾說,德國青年與政治的關係近幾年發生了變化。德國年輕人向來傾向投給有進步性的政黨,像是綠黨(Greens)與左派黨(Linken)都曾獲得不成比例的高支持度,而德國另類選擇黨的支持率現在已高於其他政黨。用選舉決定的進步性已經很難在現實裡看到。這不是東德特有的發展,在歐盟選舉也是這樣,德國另類選擇黨的支持率都非常高。

葛若爾說,我們活在一個大危機時代。世界上戰爭和衝突越演越烈,有經濟危機和生態危機。對青年來說是特別嚴肅。他們開始關注生活,對危機敏感,而且相信危機可能會奪走擁有的東西以及土地。他們尤其是受到影響的一群。調查也顯示,八成青年對德國未來走向感到悲觀。這涉及對位階的恐懼,更多的是害怕缺乏進階的機會。

此外,針對德國另類選擇黨在東德的支持率高於西德。葛若爾指出,這某種程度上是出自東德的生活環境和觀點。結構上的貶低感經驗對年輕人來說也很真切,例如東德人在管理階層中缺乏代表性,或是在東德薪資較低。有三分之二年輕的東德人認為,與西德相較,他們處於劣勢。

葛若爾說,東德的崩潰性歷史經驗啟動一個巨大的轉型過程的,還有家庭性的貶值感,這些對青年來說都存在,因為這些都是家族傳記的一部分。恐懼因此獲得共鳴,擔心歷史重演的恐懼也由此而生。德國另類選擇黨抓住了這些恐懼。

他說,人們必須意識到,德國另類選擇黨在危機時期有一個特殊的賣點:把事情簡單化,並提出簡單的解決方法,那些考量現實複雜性根本不可能實現的方法。

德國聯邦憲法保衛局(Federal Office for theProtection of the Consitution)將德國另類選擇黨(AfD),與其屬的青年組織德國青年另類選擇黨(JA),並列為右翼極端主義組織。