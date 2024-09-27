決戰永田町！ 日本自民黨總裁選舉今投開票

攸關誰坐上日本新首相寶座的自民黨總裁（黨魁）選舉27日投、開票，據日媒民調，這次創新高的9位候選人中，領先群是前防衛大臣石破茂、經濟安保大臣高市早苗及前環境大臣小泉進次郎。但個中的合縱連橫持續在檯面下進行，鹿死誰手猶未可知。

東京新聞等日媒報導，首輪投票自下午1時起（台灣時間中午），由26日截止投票的黨員．黨友票，與27日在自民黨中央黨部現場投票的黨籍國會議員票相加，分別為368票，共736票。

簡稱為「地方票」的黨員．黨友票，自27日上午起在該黨各都、道、府、縣黨部開票。第1輪投票結果預定下午約2時20分（台灣時間下午約1點20分）宣布。

若首輪沒有候選人票數過半，則取最高票和次高票者，進入第2輪決選，票數多者即當選下任總裁。