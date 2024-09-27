聽新聞
0:00 / 0:00
決戰永田町！ 日本自民黨總裁選舉今投開票
攸關誰坐上日本新首相寶座的自民黨總裁（黨魁）選舉27日投、開票，據日媒民調，這次創新高的9位候選人中，領先群是前防衛大臣石破茂、經濟安保大臣高市早苗及前環境大臣小泉進次郎。但個中的合縱連橫持續在檯面下進行，鹿死誰手猶未可知。
東京新聞等日媒報導，首輪投票自下午1時起（台灣時間中午），由26日截止投票的黨員．黨友票，與27日在自民黨中央黨部現場投票的黨籍國會議員票相加，分別為368票，共736票。
簡稱為「地方票」的黨員．黨友票，自27日上午起在該黨各都、道、府、縣黨部開票。第1輪投票結果預定下午約2時20分（台灣時間下午約1點20分）宣布。
若首輪沒有候選人票數過半，則取最高票和次高票者，進入第2輪決選，票數多者即當選下任總裁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言