日本自民黨總裁選舉結果下午出爐 新首相呼之欲出

攸關日本新任首相人選的自民黨總裁選舉今天投開票，民調顯示，9名候選人當中「3強」是前幹事長石破茂、經濟安保大臣高市早苗及前環境大臣小泉進次郎，很可能由其中2人進入第二輪投票決勝負。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄，今天舉行投開票，結果預定下午出爐。

由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在國會首相指名選舉時被指名為新任首相。日本預計10月1日召集臨時國會，選出新任首相。新內閣預料同日上路。

9名候選人分別是49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、68歲前內閣官房長官加藤勝信，及71歲外務大臣上川陽子。

自民黨總裁選舉第一輪投票總票數為736票，分別是國會議員368票及黨員黨友票368票。如果有候選人單獨取得過半票數即宣告當選；若無人取得過半票數，則由得票前兩高者進入第二輪投票決勝負。

第二輪投票總票數為415票，包括國會議員368票及都道府縣黨部票47票。第二輪投票由取得多數票者當選。

自民黨全國逾105萬名黨員黨友的投票已於12日至26日之間進行。27日舉行國會議員投票，總計後進行開票。目前看來，第一輪投票無人能取得過半票數，由得票前兩高者進入第二輪投票決勝負的可能性高。

根據多家日媒民調，有媒體報導得票「3強」依序為石破、高市、小泉；也有民調顯示「3強」依序為石破、小泉、高市。

石破是第5度挑戰自民黨總裁選舉，這次被視為「最後的挑戰」。石破在地方上的人氣強，能獲得較多黨員黨友票，但他在自民黨籍國會議員之間不是很受歡迎。有資深國會議員批評石破在安倍晉三、麻生太郎執政時期，常透過媒體砲轟內閣或自民黨，從同志背後補刀。

石破26日在東京與自民黨副總裁麻生太郎舉行約35分鐘的會談。日媒報導，15年前，麻生擔任首相時，石破是內閣成員，卻逼麻生下台，兩人堪稱死對頭。兩人昨天的會談成為媒體焦點。

麻生所率領的派閥是自民黨目前唯一的派閥「麻生派」（志公會），目前有54名國會議員隸屬於麻生派。一般認為，石破與麻生會談是爭取麻生派議員在第二輪投票時的支持。此外，石破昨天也與前首相菅義偉舉行會談。

日本富士產經晚報以「27日決選投票可能是石破對上高市」的大標題報導。高市是保守派屈指可數的「政策通」，被期待成為「日本第一位女首相」。

原本陷入苦戰的高市，後來黨員黨友票急速成長，她在全國各地舉行演講會備受好評，在總裁選舉候選人辯論會中展現強大的存在感。

上一屆自民黨總裁選舉於2021年舉行，高市當時獲得前首相安倍晉三的支持，安倍2022年遇刺身亡後，高市面臨其他陣營的離間，這次要出馬參選須有20名推薦人，她爭取得相當辛苦，政壇及日媒之間甚至出現「滅高市」的傳言。但選戰接近尾聲，高市選情漸入佳境。

高市陣營相關人士表示，環繞日本的安全保障環境趨於惡化之際，能對抗「有事」（有緊急狀況）的自民黨總裁候選人唯有高市做得到。高市被視為堅持政治理念的人，加上是政策通，有能力針對政策進行辯論。

此外，原本被視為具壓倒性知名度、年輕、選舉招牌（吸票機），能吸引黨員黨友票的小泉在選戰過程提出將提交「選擇性夫婦別姓」（讓夫婦在結婚時可選擇同姓氏或不同姓）法案，以及重新調整解僱規制等政策，備受批判，選情有「失速」狀況。不過，日媒民調顯示小泉能爭取到較多的國會議員票。

小泉的靠山是前首相菅義偉，菅義偉是「無派閥」的象徵，與岸田政權沒特別交情。菅義偉與岸田政權的主流派、麻生派的領袖麻生太郎之間的「造王者」之爭趨於激烈。不過，主張「終結派閥」的小泉24日拜會麻生，爭取協助，遭外界譏諷「到頭來還是得靠派閥？」

最大在野黨立憲民主黨9月23日選出前首相野田佳彥為新代表（黨主席），他是一位辯才無礙的政治家。自民黨內有人認為，小泉如果真的當選總裁，在國會辯論中無法對抗野田。自民黨新總裁將是新首相，須率領自民黨打贏參、眾議院選舉，在國會一定要有「論戰力」才行。

產經新聞昨晚獨家報導指出，麻生大致上決定支持高市，且已將此事告知首相岸田等人。麻生原本想支持麻生派議員推薦的河野太郎，麻生派議員也有人推薦上川陽子，但麻生已指示麻生派議員自第一輪投票開始就支持高市。

不過，自民黨內主張終結派閥聲浪高，麻生的指示能否貫徹，情況不明朗。