一件羽絨衣賣近20萬元的義大利設計師品牌Moncler LVMH要投資

世上最大的奢侈品集團、法國酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）將投資義大利設計師品牌Moncler，在該公司董事會上取得一席董事。

LVMH周四在一份聲明中表示，將買下Moncler董事長兼執行長RemoRuffini所控制投資公司Double R的10%股權，而Double R對Mondler有15.8%持股。LVMH未披露這項交易的財務條款。

Moncler已成為備受歡迎的精品品牌，一件羽絨外套價格可高達5,500歐元（約台幣19.8萬元）。今年初，該品牌在瑞士山城聖莫里茲舉辦了一場華麗的時裝秀，超模凱特摩絲（Kate Moss）和好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）等多位名人出席助陣。

LVMH控股股東兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）在聲明中形容，「Moncler是過去20年來業界最重要創業成功的案例之一」，他將「支持Moncler的獨立性」。

根據協議，LVMH還將加碼對Double R的投資至22%，讓後者未來18個月內增持Moncler至握有18.5%的股權。

Ruffini將繼續負責推動Moncler未來的發展計畫。LVMH打算成為Double R「長期穩定」的小股東，支持Ruffini的願景。這項交易將使得LVMH在Moncler擁有一席董事，在Double R擁有兩席董事。