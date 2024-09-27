澳英美重申AUKUS致力印太安全 與日韓加紐持續磋商

澳洲、英國、美國今天在倫敦舉行澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）國防部長會議，除了強調合作新進展及維護印太區域安全的決心，也提到與日本、南韓、加拿大和紐西蘭的合作研商持續進行。

根據會後聯合聲明，AUKUS與日本持續磋商合作提升海洋自主系統（MAS）協同行動能力，並已取得進展；與韓加紐則持續討論潛在的先進能力合作領域。

2021年9月成立的AUKUS由第1和第2支柱構成。第1支柱為協助澳洲打造配備常規武器的核動力潛艦並提升澳洲的核能力，第2支柱則涉及極音速武器、量子運算、人工智慧（AI）、電子戰、水下作戰能力等高科技領域。目前第1支柱將繼續是澳英美三方合作格局，第2支柱則開放納入其他國家，就個別計畫和項目開展合作。

值得一提的是，澳洲、紐西蘭、日本、南韓是北大西洋公約組織（NATO）在印太區域的4個正式夥伴（IP4），英美則是北約要角。若日、韓、紐未來皆進入AUKUS第2支柱，這將意味IP4在AUKUS「全員到齊」，以及AUKUS與北約在印太區域的活動網絡進一步重疊。

3國防長今天透過聯合聲明表示，AUKUS展現澳英美致力支持印太區域的自由開放、和平及安全穩定；考量國際安全環境的快速演變與日益不穩定，AUKUS更顯重要。澳英美將繼續致力維護以規則為基礎、遵循國際法的全球秩序，確保各國可在不受脅迫的情況下做自主選擇。

根據聲明，在第2支柱方面，AUKUS今年尤其著重合作提升水下能力，包括執行一系列三方整合實驗和演訓，以強化並加速自主無人系統的協同行動能力和聯合部署。

聲明提到，今年底前，澳英美擬動用多達約30個系統，首次舉行橫跨海、陸、空與太空4個作戰領域的大規模綜合能力展示。

此外，英美預計透過整合英國的「刺魟」（StingRay）輕型魚雷、以及美國的P-8A反潛巡邏偵察機與Mk54魚雷，共同強化英美海域防衛優勢並進而惠及澳洲。

相關測試預計在2025年展開。英國國防部指出，這樣的整合有助提升潛艦及水面戰艦的存活率和打擊致命率、以及裝備交互替換使用的可行性。英美也可望以此為基礎，推展新的魚雷合作。

另一方面，為推進與海洋自主系統實際運用有關的即時決策優勢，澳英美已在P-8A反潛機置入共用的先進AI演算法，以更快速整合處理分別傳送自澳英美聲納浮標的資料，並在擁擠的聲音環境中，強化目標識別與反潛作戰能力。在2025年，澳英美將進一步擴大相關合作。

至於AUKUS第1支柱，英美將持續為澳洲培訓核能力及潛艦相關軍、文職人才，並進一步整合三方人員、科技與產業供應鏈。在AUKUS框架下，澳英美可推展免於出口許可限制、幾乎是無縫接軌的軍工業整合。

今天在會後聯合記者會，英國國防大臣希利（JohnHealey）宣布，英澳很快將展開協商，以簽署新協定，以利AUKUS相關合作入法、成為各自國內法的一部分。

有媒體就AUKUS在澳洲遭遇的批評提問，包括澳洲恐因此過度受制於美國、戰略自主遭削弱，澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）回應，是戰略需求讓澳洲不得不尋求取得核動力潛艦。

他指出，隨著時序進入2030、2040年代，澳洲既有的柴電動力潛艦將越來越容易被偵測。考量澳洲的地理位置、對海洋交通運輸網絡的依賴，澳洲必須有符合長程行動需求的第一流潛艦能力，而核動力潛艦是唯一出路。

他並提到，這是繼美國於60多年前與英國分享核潛艦科技後，再度有國家與另一個國家分享相關科技，目前也不過是史上第2個案例，這顯示AUKUS的重大戰略意義。