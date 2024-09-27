歐盟對付「狼來了」 提案降低野狼保護層級

歐盟部長會議今天同意以歐盟名義向保護野生動植物的「伯恩公約」委員會提案，將野狼保護層級從「嚴格」降為一般性保護。因提案背景與歐盟執委會主席范德賴恩個人遭遇有關而被蒙上政治色彩。

通常這種技術性、科學導向的政策決定，不致於受到歐盟政媒界太多重視，但這次「狼來了」事件在歐盟圈持續議論2年多，今天終於在歐盟27國部長理事會（Council of the European Union）拍板同意下，將案子送到「伯恩公約」（Bern Convention）常設委員會。

1979年多個歐洲國家參與簽署的「伯恩公約」，是歐盟保護野生動物棲地相關政策、法規的依據。在該公約衍生的分級保護歸類下，受到最嚴格保護的狼群在歐洲從70年代瀕臨滅絕到如今得以大量繁殖，卻也成為養羊農民的頭痛問題。

根據部長理事會新聞稿，歐洲狼群近10年成長翻倍，去年統計達2萬300隻，但透過歐盟成員國提供資料估計，每年狼群在歐盟境內共殺死了6萬5500隻家畜。

推動歐盟向「伯恩公約」委員會提案降低野狼保護層級的是歐盟執行委員會（European Commission），雖然執委會強調這項提案來自成員國農民團體的要求，不過發動時機的巧合性為歐盟圈增添不少話題，甚至爭議。

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）最愛的休閒活動之一是騎馬，她養在德國下薩克森邦（Lower Saxony）農舍裡的心愛矮種馬桃莉（Dolly）2022年9月不幸被野狼咬死，不久後執委會便委託專家針對歐洲狼群問題進行深度分析。

2023年12月，專家分析報告連同執委會提案降低狼群保護層級的政策出爐。當時范德賴恩表示，狼群恢復對歐洲生物多樣性雖是好事，但野狼在部分地區的集中已對家畜帶來危害，地方政府持續要求更多因應彈性，所以執委會才採取行動。

環保團體批評歐盟不應在狼群剛復原就嫌太多，且畜牧業者可採防範措施，而非要求降級保護、放寬撲殺野狼的機會。政治新聞網站Politico歐洲版早前報導引述匿名歐盟外交官，批評范德賴恩對此案的重視程度「怪異、令人困擾」，而她所屬的歐盟黨派「歐洲人民黨」（EPP）支持此議，則有討好農民選票用意。

無論如何，歐盟部長會議還是為她這項政策背書，「伯恩公約」委員會將在12月的例行會議討論歐盟的提案，若同意降低野狼保護層級，歐盟便將據此展開內部修法流程。「小紅帽」會否戰勝「大野狼」，年底就可見分曉。