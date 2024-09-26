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日中達水產品協議後首次 東電排第9波「核處理水 」入海

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本東京電力公司今天開始排放福島第一核電廠區內第9波「核處理水」入海。圖 ／美聯社
日本東京電力公司今天開始排放福島第一核電廠區內第9波「核處理水」入海。圖 ／美聯社

日本東京電力公司（東電）今天開始排放福島第一核電廠區內第9波「核處理水」入海。這是日本和中國達成協議，中國逐步恢復日本水產品進口之後，東電首度實施的排海作業。

日本放送協會（NHK）報導，福島第一核電廠腹地內約有1000座貯存槽，存放約130萬公噸含氚等放射性物質的「核處理水」。東電去年8月起依循日本政府的方針，使用海水稀釋「核處理水」至標準濃度以下之後，持續分次排放「核處理水」入海。

東電今天上午開始排放整個排海計畫的第9波，同時也是2024年度第5波的「核處理水」入海，這波預計排放到10月中旬，排放量與之前單次排放量幾乎相同約7800公噸。

關於之前8波的「核處理水」排海，福島第一核電廠周邊採樣的海水含氚濃度，均大幅低於東電自定的停止排放標準。

福島第一核電廠首波「核處理水」於去年8月排海之後，中國隨即全面禁止輸入日本水產品。日本與中國政府今年稍早就此達成協議，中國同意階段性重啟日本水產品進口。

東電表示，「將以易懂的方式，持續發送以科學根據為基礎的資訊給包含中國在內的國際社會，並將反覆解釋，以協助（國際社會）瞭解相關安全性。此外，也將繼續繃緊神經以穩定地執行安全的排海作業。」

日本 核處理水 福島

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