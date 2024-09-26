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馬克宏訪加拿大宣揚「法國吸引力」 關注AI產業與法語推廣

中央社／ 渥太華25日綜合外電報導
法國總統馬克宏（左）會晤加國總理杜魯道（右）。圖／法新社
法國總統馬克宏（左）會晤加國總理杜魯道（右）。圖／法新社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晚抵達加拿大，他訪問加國期間將致力於推廣法語和人工智慧（AI）。

這是馬克宏自2018年出席七大工業國集團（G7）峰會以來第2度訪加拿大；此行將分別在渥太華（Ottawa）與蒙特婁市（Montreal）數度會晤加國總理杜魯道（Justin Trudeau）。

兩國領袖將先在渥太華舉行正式會談，隨後共進午餐討論人工智慧，之後在蒙特婁市召開聯合記者會，這座城市有個人口將近20萬的法語區。

法國明年2月將舉辦科技高峰會，因此馬克宏對於加拿大的人工智慧蓬勃發展特別感興趣。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏也將向加拿大投資人宣揚法國的「吸引力」。

G7 加拿大 法國 馬克宏

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