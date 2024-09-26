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國王被拒參加墨西哥總統就職 西班牙怒抵制大典：完全不可接受

中央社／ 馬德里25日綜合外電報導
墨西哥總統當選人薛恩鮑姆（圖）今天宣布，由於西班牙國王菲利佩六世不承認5個世紀前西班牙征服造成的傷害，決定不讓菲利佩六世出席她的就職大典。圖／路透通訊社
墨西哥總統當選人薛恩鮑姆（圖）今天宣布，由於西班牙國王菲利佩六世不承認5個世紀前西班牙征服造成的傷害，決定不讓菲利佩六世出席她的就職大典。圖／路透通訊社

墨西哥總統當選人薛恩鮑姆今天宣布，由於西班牙國王菲利佩六世不承認5個世紀前西班牙征服造成的傷害，決定不讓菲利佩六世出席她的就職大典。此舉惹惱西班牙。

法新社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，墨西哥的決定「令人費解」、「完全不可接受」，西班牙將抵制就職大典。

墨西哥即將卸任的總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2019年致信菲利佩六世（Felipe VI），要求他「公開且正式」承認1519年至1521年征服造成的「傷害」，導致西班牙殖民前為數眾多墨西哥人死亡。

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在聲明中表示：「很遺憾，這封信從未得到直接答覆，而那本應是雙邊關係中的最佳做法。」

聲明還說，墨西哥7月僅邀請桑傑士參加10月1日的就職大典。

桑傑士後來在紐約聯合國大會期間的記者會上表示：「西班牙和墨西哥是兄弟之邦，我們不能接受這樣被排除在外。」

「因此我們已經告訴墨西哥政府，西班牙政府不會派遣任何外交代表，以示抗議。」

墨西哥 西班牙

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