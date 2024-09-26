南韓：北韓與中關係惡化 持續強化與俄合作

南韓情報機構今天表示，北韓近期與中國關係較先前惡化許多，與俄羅斯關係則持續強化，俄方也持續向北韓提供精煉油及經濟支援等協助。

南韓國家情報院今天出席國會情報委員會全體會議，指出北韓派遣至中國賺取外匯的勞工受到中國當局管制，北京與平壤當局在相關問題及勞工交替的過程中持續角力，雙邊關係較過去持續惡化。

韓媒News1引用國會議員轉述，國情院分析認為，即使北韓與中國關係惡化，但有鑑於雙方關係基礎穩固，比起南韓與中國關係，改善的速度與可能性更大。

國情院也對北韓與俄羅斯關係持續改善表達憂心，指出俄羅斯持續提供北韓精煉油及經濟援助，並以提供軍武為代價，取得偵察衛星等技術，當局正密切注意可能對南韓安保造成的影響。

北韓與俄羅斯關係大幅拉近同時，與中國的關係變化受到南韓輿論關注，即使北京當局強調雙方關係未受影響，北韓領導人金正恩不久前也回應了中國國家主席習近平發出的賀電，各種蛛絲馬跡仍不斷引起猜測。

韓媒Newsis指出，習近平9日為北韓政權建立76週年發出的賀電中，強調雙邊友好關係的敘述比去年減少，金正恩的回覆中也未提及「合作」一詞。北韓勞動新聞在相關報導中則不像過去一般，將「中國」放在前面，而是以「俄羅斯、中國」的順序報導。

韓聯社則報導，從2002年以來開始參與東北亞地區地方政府聯合會（NEAR）的北韓，在以往會議辦在中國或俄羅斯時，都會派遣當地大使館人員出席，但卻沒有出席25日在中國遼寧省舉行的會議，被外界猜測可能是因雙方關係疏遠，也有意見認為中國可能根本沒有邀請北韓。