快訊

「新新併」股臨會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會發聲了

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

南韓：北韓與中關係惡化 持續強化與俄合作

中央社／ 首爾26日專電
在這張中國大陸新華社2019年6月20日公布的資料照片中，訪問平壤的中國大陸國家主席習近平（左）和北韓國家領導人金正恩（右）乘坐一輛敞篷禮車，向沿街民眾揮手致意。圖／美聯社
在這張中國大陸新華社2019年6月20日公布的資料照片中，訪問平壤的中國大陸國家主席習近平（左）和北韓國家領導人金正恩（右）乘坐一輛敞篷禮車，向沿街民眾揮手致意。圖／美聯社

南韓情報機構今天表示，北韓近期與中國關係較先前惡化許多，與俄羅斯關係則持續強化，俄方也持續向北韓提供精煉油及經濟支援等協助。

南韓國家情報院今天出席國會情報委員會全體會議，指出北韓派遣至中國賺取外匯的勞工受到中國當局管制，北京與平壤當局在相關問題及勞工交替的過程中持續角力，雙邊關係較過去持續惡化。

韓媒News1引用國會議員轉述，國情院分析認為，即使北韓與中國關係惡化，但有鑑於雙方關係基礎穩固，比起南韓與中國關係，改善的速度與可能性更大。

國情院也對北韓與俄羅斯關係持續改善表達憂心，指出俄羅斯持續提供北韓精煉油及經濟援助，並以提供軍武為代價，取得偵察衛星等技術，當局正密切注意可能對南韓安保造成的影響。

北韓與俄羅斯關係大幅拉近同時，與中國的關係變化受到南韓輿論關注，即使北京當局強調雙方關係未受影響，北韓領導人金正恩不久前也回應了中國國家主席習近平發出的賀電，各種蛛絲馬跡仍不斷引起猜測。

韓媒Newsis指出，習近平9日為北韓政權建立76週年發出的賀電中，強調雙邊友好關係的敘述比去年減少，金正恩的回覆中也未提及「合作」一詞。北韓勞動新聞在相關報導中則不像過去一般，將「中國」放在前面，而是以「俄羅斯、中國」的順序報導。

韓聯社則報導，從2002年以來開始參與東北亞地區地方政府聯合會（NEAR）的北韓，在以往會議辦在中國或俄羅斯時，都會派遣當地大使館人員出席，但卻沒有出席25日在中國遼寧省舉行的會議，被外界猜測可能是因雙方關係疏遠，也有意見認為中國可能根本沒有邀請北韓。

俄羅斯 北韓 南韓 習近平 金正恩

延伸閱讀

情報曝光！北韓核原料庫存充足 可製造「近百枚」核彈

回擊「宿敵」一說？北韓媒體突揭露金正恩15日回電習近平 強調兩國友誼

血盟翻臉？韓媒：不滿想用的走私物被扣押 金正恩稱中國是「宿敵」

槍殺川普未遂嫌犯被起底！支持台灣、烏克蘭 邀金正恩作客

相關新聞

共軍逾40年首次試射洲際飛彈 法屬玻里尼西亞：落在專屬經濟區附近

法屬玻里尼西亞表示，中國朝太平洋試射的洲際彈道飛彈落在其專屬經濟區附近的太平洋海域。北京40多年來首次朝太平洋方向試射洲...

國王被拒參加墨西哥總統就職 西班牙怒抵制大典：完全不可接受

墨西哥總統當選人薛恩鮑姆今天宣布，由於西班牙國王菲利佩六世不承認5個世紀前西班牙征服造成的傷害，決定不讓菲利佩六世出席她...

南韓：北韓與中關係惡化 持續強化與俄合作

南韓情報機構今天表示，北韓近期與中國關係較先前惡化許多，與俄羅斯關係則持續強化，俄方也持續向北韓提供精煉油及經濟支援等協...

南海爭議漸升溫 菲國安會：海防艦已重返仙賓暗沙海域巡邏

菲律賓國家安全會議（NSC）今天表示，一艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船艦已航抵南海仙賓暗沙海域，重新開始執行巡邏任務，以...

拜登晤越南新領導人蘇林 盼深化美越關係

美國總統拜登今天在聯合國大會場邊會晤越共總書記兼國家主席蘇林（To Lam），討論如何深化美越關係，藉此削弱中國與俄羅斯...

日本石川大雨11死 3成地震組合屋在淹水風險區

日本石川縣日前豪雨侵襲，罹難者已增至11人。日媒指出由於能登半島山多平原少，逾3成的地震臨時住宅（組合屋）位於洪水高風險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。