南海爭議漸升溫 菲國安會：海防艦已重返仙賓暗沙海域巡邏

菲律賓國家安全會議（NSC）今天表示，一艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船艦已航抵南海仙賓暗沙海域，重新開始執行巡邏任務，以彰顯菲律賓主權。

菲律賓國家安全會議發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）今天在廣播節目中說，海防隊一艘船艦已開始在仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域巡邏，但未透露這艘船艦的名稱以及所在區域。

馬拉雅強調，海防隊將繼續監控仙賓暗沙一帶是否有填海造島或其他非法活動，並維持菲律賓在仙賓暗沙的存在（presence）。

仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺島（Palawan）大約75海里，菲方引據聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張仙賓暗沙位於菲律賓的200海里專屬經濟區範圍內；中國則援引歷史依據，主張擁有仙賓暗沙的主權。

菲律賓海防隊今年4月派遣巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）前往仙賓暗沙，監控中國是否進行填海造島作業，而中國據信自8月起以阻撓補給及撞船等作為，迫使馬格巴努亞號於9月14日航返母港。

根據菲律賓海軍每週監控報告，17日至23日期間，有82艘中國船艦出現在仙賓暗沙海域，包括11艘海軍軍艦和16艘海警船，有可能是為阻止菲律賓公務船重返這片海域。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）20日曾向菲國媒體表示，海防隊已經另派船艦前往仙賓暗沙，但因天候惡劣暫時在中途躲避風浪。

馬拉雅今天重申，菲律賓政府在南海主權爭議上不會向中國退讓。