共軍逾40年首次試射洲際飛彈 法屬玻里尼西亞：落在專屬經濟區附近
法屬玻里尼西亞表示，中國朝太平洋試射的洲際彈道飛彈落在其專屬經濟區附近的太平洋海域。北京40多年來首次朝太平洋方向試射洲際飛彈，引發各國同聲抗議。
法新社報導，中國昨天宣布這項試射，表示該枚飛彈搭載模擬彈頭。
此舉引發區域各國同聲抗議，包括日本表示未事先接獲通知；台灣表達「嚴正譴責」；澳洲尋求中方「解釋」；紐西蘭則表示這是「不受歡迎且令人不安的事態發展」。
法屬玻里尼西亞總督布羅瑟森（Moetai Brotherson）稍早告訴法新社，「這枚飛彈落在距馬貴斯群島（Marquesas Islands）不遠處」。這個群島是法屬玻里尼西亞專屬經濟區的一部分。
法屬玻里尼西亞高級專員公署在聲明中說：「中國當局事前已就此次試射通知法方。」聲明並表示，法方將待時機成熟時表明立場。
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