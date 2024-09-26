拜登晤越南新領導人蘇林 盼深化美越關係

美國總統拜登今天在聯合國大會場邊會晤越共總書記兼國家主席蘇林（To Lam），討論如何深化美越關係，藉此削弱中國與俄羅斯在越南的影響力。這是蘇林首度以領導人身分訪美。

路透社報導，一名美國高級官員表示，雙方就如何加快去年達成的「全面戰略夥伴關係」進行討論。

蘇林在今天的會談中，讚揚拜登為提升雙邊關係所做的歷史性貢獻；拜登則表示，自去年兩國關係開啟新頁以來，雙方在半導體和供應鏈方面進行重大投資，並在網路安全領域展開前所未有的合作。

拜登還指出，美越兩國在航行自由與法治的承諾上立場一致，暗指越南與中國間的南海爭端。

越南官媒越南通訊社（Vietnam News Agency）報導，蘇林向拜登表示，即將進入嶄新時代的越南是個友好且可靠的夥伴，「越南將持續堅定實施獨立、自主、多面向且多元化的外交政策」。

蘇林本週在紐約會晤臉書（Facebook）母公司Meta等美國企業代表，Meta允諾將擴大在越南的投資，並懇請商業領袖們支持，把越南從美國商務部的非市場經濟國家（NME）名單中移除，同時解除其他貿易限制，以促進美國與越南在半導體供應鏈上的合作。

越南被列為非市場經濟國家，意味越南輸美商品將於反傾銷調查中居劣勢。

一名美國高階官員被記者問到，拜登與蘇林有否討論到越南的非市場經濟國家地位時，他說：「他們廣泛討論了經濟合作，並計劃加強與越南的合作。」

被問到是否論及中國時，這名官員則表示「領導人們承認越南正處於錯綜複雜的地緣政治當中」，並且認為河內當局應對區域局勢時，必須採取謹慎且周密的策略，而美國是其戰略夥伴。