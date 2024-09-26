日本石川大雨11死 3成地震組合屋在淹水風險區

日本石川縣日前豪雨侵襲，罹難者已增至11人。日媒指出由於能登半島山多平原少，逾3成的地震臨時住宅（組合屋）位於洪水高風險區，導致今年初遭遇強震的災民再度遭殃。

日本經濟新聞報導，石川縣能登地區本月21至22日降下破紀錄大雨，引發土石流、河川氾濫、斷水、部分村落連外道路受阻等災情。當地警消說截至昨天，已造成輪島市9人、珠洲市2人，共11人罹難。搜救人員仍在持續尋找下落不明或失聯的人。

位於輪島市的臨時住宅「宅田町第2住宅區」21日遭遇大雨後，鄰近的河原田川氾濫，導致臨時住宅地板淹水。1名60幾歲的男性住戶無奈地說：「當我意識到時，泥水已流進室內，而且高度及腰左右。這邊已無法居住了」。

石川縣這次的豪雨也殃及地震災民居住的臨時住宅，包含「宅田町第2住宅區」在內，輪島市與珠洲市至少有6處災民棲身的住宅區（約200個家戶）出現地板淹水災情。

專精於都市防災學的東京都立大學名譽教授中林一樹直言：「之前擔憂的事終於成真。」並指日本之前就曾反覆出現地震與颱風等天災接踵而至的案例，「災民身在臨時住宅時很有可能面臨水患。」

這次6處淹水的臨時住宅社區，有3處位於洪水淹水假想區，另外1處位在土石災害警戒區。

石川縣政府表示，提供地震災民居住的臨時住宅約6800個家戶（包含未來將搭建的戶數在內），大約2300個家戶位在淹水假想區，占比34%；約有1000多個家戶位在土砂警戒區域。而其他的臨時住宅未來可能也會被大雨侵襲。

日本內閣府2021年彙整的指南，明文記載臨時住宅的用地條件為「預定地不可設在恐受海嘯、洪水、土石災害、火山噴發等可能受災的土地」，不過並未禁止設在淹水假想區。

石川縣府負責相關業務的人員說明，雖希望把（臨時住宅）設在危險區域之外，「不過位於能登半島前端的奧能登地區（包含珠洲市、輪島市、能登町、穴水町）山多平地少，為了確保足夠的臨時住宅戶數，也是無可奈何」。

這名縣府人員也解釋，沒有時間在山區開闢適合的用地，「必須在現有土地挑選不致生活不便的地方」。

中林指出「（官方）必須事先尋找包含私人土地在內的安全預定地，若難以在各市町村內保留適合的地點，應該研擬由負責打造臨時住宅的都道府縣協調，進行整體評估」。