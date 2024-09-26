自民黨總裁選舉倒數計時 下一任日本首相如何出線？

日本自民黨總裁選舉進入倒數計時。由於自民黨在日本國會占多數，總裁選舉除了選出岸田文雄在黨內的繼任人選，也等於是決定下一任日本首相。路透報導介紹這場選舉將如何進行。

選舉如何進行？

經過兩周的辯論和競選活動，9位候選人與其他自民黨議員27日將齊聚東京的黨總部，投票決定新領袖。自民黨在國會占多數席位，勝出者將成為下一任日本首相。

這些候選人將爭奪368名自民黨國會議員的議員票和368張基層黨員票，共計736票。根據自民黨網站顯示，該黨在2021年總裁選舉時有113萬名註冊黨員。

如果候選人在首輪投票中獲得簡單多數，就能成為黨魁。若無人獲得多數，得票最多的兩名候選人將進行決選。

第二輪投票中，每位議員仍擁有1票，但黨員票數將減少至47票，每個都道府縣各有1票。

若出現罕見的平手情況，將以抽籤決定勝者。這在自民黨總裁選舉中從未發生，但在2010年曾用於決定誰擔任自民黨參議院黨團主席。

黨內選舉之後

現任首相岸田文雄及他的內閣大臣可能會在下周一（9月30日）總辭，隨後國會將召開會議，任命新的自民黨總裁接替岸田擔任首相，此人也將從自民黨高層中任命新內閣官員。

新首相也可能會宣布提前大選，以尋求全體國民支持。9位候選人中，至少有一位主要候選人小泉進次郎已承諾會這樣做。媒體報導，提前大選最早可能在10月27日舉行。