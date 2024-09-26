情報曝光！北韓核原料庫存充足 可製造「近百枚」核彈
路透報導，南韓國會情報委員會成員李成權（ Lee Seong-kweun，音譯）26日援引國家情報院表示，北韓現在擁有足夠的鈽和鈾製造至少雙位數數量的核子武器。
另外，消息指出，該機構認為，北韓在11月美國大選之後進行第7次核試驗的可能性更大。
美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）今年7月一份報告總結，北韓可能已經生產足夠的裂解材料製作多達90枚核彈頭，且很可能已經組裝將近50枚核彈頭。
李成權說，北韓官媒月初罕見報導領導人金正恩視察濃縮鈾設施，一方面可能是在美國大選前向華府傳遞訊息，另一方面是在經濟嚴峻的情況下向民眾灌輸信心。
此外，北韓預計在10月7日召開新一屆北韓最高人民會議（Supreme People's Assembly），李成權說，屆時可能會修改憲法，並採取後續措施與南韓畫定新邊界。
上一屆1月舉行的最高人民會議中，金正恩要求修憲，將南韓列為「主要敵國」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言