情報曝光！北韓核原料庫存充足 可製造「近百枚」核彈

路透報導，南韓國會情報委員會成員李成權（ Lee Seong-kweun，音譯）26日援引國家情報院表示，北韓現在擁有足夠的鈽和鈾製造至少雙位數數量的核子武器。

另外，消息指出，該機構認為，北韓在11月美國大選之後進行第7次核試驗的可能性更大。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）今年7月一份報告總結，北韓可能已經生產足夠的裂解材料製作多達90枚核彈頭，且很可能已經組裝將近50枚核彈頭。

李成權說，北韓官媒月初罕見報導領導人金正恩視察濃縮鈾設施，一方面可能是在美國大選前向華府傳遞訊息，另一方面是在經濟嚴峻的情況下向民眾灌輸信心。

此外，北韓預計在10月7日召開新一屆北韓最高人民會議（Supreme People's Assembly），李成權說，屆時可能會修改憲法，並採取後續措施與南韓畫定新邊界。

上一屆1月舉行的最高人民會議中，金正恩要求修憲，將南韓列為「主要敵國」。