烏拉圭最大監獄失火 6囚喪生

烏拉圭內政部今天表示，首都蒙特維多（Montevideo）郊區一座監獄發生火災，造成一間牢房的6名囚犯喪生。

法新社報導，事發在烏拉圭最大的「聖地牙哥巴斯格斯監獄」（Santiago Vazquez），起火原因尚不清楚。

內政部表示，在一間上鎖的牢房內發現6具燒焦的屍體，而所在區域其他牢房門都是打開的。

內政部又說，隔壁牢房有一名囚犯被送往監獄醫院接受治療。

這座監獄2023年12月也曾發生火災，造成6人死亡。調查判定是有人蓄意點燃火苗，並指控4囚犯下謀殺罪。