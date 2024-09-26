烏拉圭最大監獄失火 6囚喪生
烏拉圭內政部今天表示，首都蒙特維多（Montevideo）郊區一座監獄發生火災，造成一間牢房的6名囚犯喪生。
法新社報導，事發在烏拉圭最大的「聖地牙哥巴斯格斯監獄」（Santiago Vazquez），起火原因尚不清楚。
內政部表示，在一間上鎖的牢房內發現6具燒焦的屍體，而所在區域其他牢房門都是打開的。
內政部又說，隔壁牢房有一名囚犯被送往監獄醫院接受治療。
這座監獄2023年12月也曾發生火災，造成6人死亡。調查判定是有人蓄意點燃火苗，並指控4囚犯下謀殺罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言