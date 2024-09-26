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加拿大總理挺過不信任投票 保守黨揚言下週再戰

中央社／ 渥太華25日綜合外電報導
加拿大總理杜魯道。 路透
加拿大總理杜魯道。 路透

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天挺過不信任投票，這是他的少數自由黨（Liberal Party）政府所面臨的第一個重大考驗，然而這個政府在執政9年後，支持率已經下降。

法新社報導，儘管挺過了不信任投票，杜魯道脆弱的執政地位將在接下來幾週面臨更多挑戰，主要反對黨保守黨（Conservative Party）矢言最快將於10月1日再次嘗試推翻政府。

國會成員在一場激烈辯論中互相辱罵，並用拳頭捶擊桌子，最終以211票對120票駁回保守黨的罷免動議。

左翼新民主黨（New Democratic Party）本月稍早毀棄與自由黨的聯合協議，使杜魯道政府搖搖欲墜，民調遙遙領先的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）一直渴望提前大選。

咄咄逼人的博勵治指責杜魯道未能解決生活成本飆升、住房危機和犯罪問題，並讓國家債務倍增。

博勵治昨天在國會辯論中表示，「經過9年的自由黨政府執政，加拿大的承諾已然破滅」。

其他反對派政黨的支持對推翻自由黨政府至關重要，但這些政黨反對博勵治的右翼政治理念。

經過不信任投票後，自由黨眾院領袖古爾德（Karina Gould）指責保守黨人「玩把戲」。

她說：「我們將重返工作崗位，繼續努力治理這個國家。」

保守黨 投票 辯論

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