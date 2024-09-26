政治老手野田佳彥任在野黨魁 影響自民黨總裁選舉

日本最大在野黨立憲民主黨23日選出被喻為「街頭政治家」的前首相野田佳彥為新代表（黨主席），令人憂心目前在自民黨總裁選舉中呼聲極高的小泉進次郎，在國會辯論中是否能夠應付口才流利的野田，連帶影響自民黨總裁選情。

自民黨總裁選舉明天就要投票，不過先前被認為是大熱門的前環境大臣小泉進次郎開始「失速」，支持率下滑排在第3，很可能打不進最終決選。面對目前民調前兩名的前自民黨幹事長石破茂，以及經濟安保擔當大臣高市早苗，自民黨議員將面對兩難抉擇。

●外界質疑「小泉進次郎沒有成長 發言時常脫軌」

在9月上旬自民黨總裁選舉正式公告之前，由於前首相菅義偉的支持，許多年輕和中堅的自民黨議員支持小泉進次郎，讓許多相關人士一致認為，「這次肯定就是進次郎了」。

年僅43歲的小泉能夠獲得這麼多支持，主因是自民黨陳腐的派閥問題引發小金庫事件，導致大眾對自民黨失去信心，迫切需要年輕化來改變形象，而小泉進次郎有著超高知名度，被認為肯定能贏得大量黨員和黨友票。

事實上，小泉在初期民調中確實位居領先，然而隨著投票日逼近，他的優勢卻逐漸被追上，最終滑落至第3名。原因就在於他擔任環境大臣時常常出現的發言問題，似乎仍沒有成長。

週刊新潮報導，自民黨相關人士表示，小泉在共同記者會和討論會上，發言又不斷脫軌，像是說「（北韓領導人）金正恩和我同世代，我們的父親曾經會面，我想探索雙邊對話機會」，又或是「加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）就任時是43歲，和我同齡」。這些發言讓人不禁想反問，「那又怎麼樣？」

「他沒辦法理解問題的意圖，給出牛頭不對馬嘴的答案，讓愈來愈多人擔心，這樣的人當首相真的沒有問題嗎？」

●面對政治老手野田佳彥 輕量級小泉能否當對手

日本最大在野黨立憲民主黨23日選出67歲的前首相野田佳彥為新任代表（黨主席），更加深了這份憂心。

野田佳彥1993年首次當選眾議員，從政已經30多年。過去，他日常會在當地車站發送傳單，自認為是「在街頭出生、街頭成長的政治家」，以強力沈穩的口才為特色。野田在2011年的民主黨代表選舉中，把自己比喻為「泥鰍」，令人留下深刻印象。前首相安倍晉三過世時，他在眾議院發表追悼演說時向過去對手致敬，發言賺人熱淚。

自民黨相關人士表示，立憲民主黨選黨代表的時候，本來就有考慮選出經驗豐富的政治老手野田佳彥，來對決「輕量級」的「進次郎首相」。但是野田真的當選代表後，換成自民黨這邊擔心「進次郎可能會很慘」，產生危機感。

●石破茂與高市早苗若進決選 議員面臨終極版選擇題

而現在傳出「小泉可能連決選都沒辦法打進」，如果石破茂與高市早苗進入決選，自民黨議員將會面臨「終極版選擇題」。

先前普遍認為，如果小泉進入決選，無論對手是石破或是高市，絕對是小泉當選。而進入決選後，議員票的比重將會顯著增加，看到當前情況，許多議員認為，「與其之後讓石破或高市當選，不如投給進次郎」，選情似乎仍有變數。

為何石破和高市在自民黨內如此不受歡迎，有議員表示，安倍派議員視石破如蛇蠍。「在第二次安倍政權的後期，石破就是『黨內在野黨』，老是對政權提出批評，很多安倍派議員認為他『在背後放槍』。而且安倍派議員很多都是右派，石破的左派政策基本上很難被接受。」

石破茂在麻生派也有許多敵人。議員透露，「麻生太郎擔任首相時，被石破茂要求過辭職，這讓他心懷不滿。」

高市早苗則被認為是「安倍晉三的正統繼承者」，不過國會議員中許多人認為她「過於鷹派」，「會故意挑釁中國、韓國，發言比較激進」。

與高市政治思想相近的安倍派議員也沒有給予她全力支持，像是年輕一輩的福田達夫就轉而支持小林鷹之。另外，萩生田光一雖然因為小金庫事件沒有公開表態，但他與菅義偉關係密切，這次支持小泉。前首相森喜朗也公開支持小泉。

高市被昔日朋友討厭的另一個原因，在於她脫離派閥時展現出的「本位主義」。2012年自民黨總裁選舉時，雖然安倍屬於清和會，卻與當時的清和會會長町村信孝競爭，並勝出重新擔任首相。高市當時公開表明支持安倍，脫離清和會。

問題出在高市早苗事後的態度，相關人士表示，「她因為受到安倍寵愛，事後完全沒有向昔日夥伴道歉，大家都覺得，這人難道連仁義都忘了嗎，感到非常憤怒。」

「她上次（2021年）能參選總裁，是因為有安倍的支持，不少人是因為安倍要求才不得不支持她。而這次，其他候選人都盡量不找涉及小金庫事件的議員當推薦人，她卻有多達13名推薦人涉及該事件，這證明了她在黨內是多不受歡迎，如果不靠這些人，根本無法參選。」

至於如果決選剩下石破茂與高市早苗，誰更有利？政治記者中有一派看好石破茂，認為如果要和野田佳彥打眾議院選戰，高市的右派色彩太濃，容易讓溫和的保守派感到警戒。

另一方面，石破精通政策，在國會答辯的表現也很穩定，他提出的「選擇性夫婦別姓」（讓夫婦在結婚時可選擇同姓氏或不同姓）制度，在在野黨支持者中也很受到歡迎，因此可能會是一個比較強的對手。不過，目前極受右派歡迎的高市早苗人氣也在急速攀升，局勢仍可能發生變化。