高市早苗「對中強硬」稱若任日相會參拜靖國神社

日本自民黨總裁選舉明天舉行，目前呈現石破茂、高市早苗及小泉進次郎競逐態勢。其中，經濟安保擔當大臣高市早苗被認為是對中強硬派，她表示，如果就任首相，會在「適當時機，如常、淡然地前往靖國神社參拜」。

高市早苗25日在電視台節目中說，「靖國神社並不是美化戰爭的設施，不構成外交問題，我希望誠實面對自己的感情。」高市過去曾在春秋的例大祭，以及二次世界大戰終戰紀念日前往靖國神社參拜。

相較之下，前環境大臣小泉進次郎對此表示，他曾在終戰紀念日前往靖國神社參拜，但若擔任首相，「需要作出適當判斷」。前自民黨幹事長石破茂則迴避明確表態是否要參拜，只說要創造日皇能夠參拜的環境。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄，預定9月27日投開票。由於自民黨目前在參眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

由於近日發生深圳日本男童遭刺殺事件，是繼6月的蘇州日本母子遭攻擊事件以來的第2起，日中關係極度緊張，自民黨新總裁的對中態度格外引發關注。

高市早苗日前在富士電視台節目，被問及中國是否存在反日教育時表示，「我認為確實有，而且這幾年來，社群媒體針對日本人學校的仇恨言論和影片不斷氾濫。」

她表示，「我認為，雖然外務省應該已經要求刪除這些內容，但這是發生事件的重要原因。不論是6月或是這次事件，都不能被視為是個人犯下的偶發事件。」

小泉進次郎則說，「他們（中國）說這類事件在任何國家都有可能發生，但實際上不會。事件或許會發生，但後續對應非常重要。如果是在日本，發生在6月的事件，至今仍沒有令人滿意的回答，警方也沒有詳細說明，這在日本是不可能的。所以，這不是在任何國家都會發生的事。」

其他總裁候選人的發言態度類似小泉進次郎，「批評有餘、力道不足」，基本上停留在與日本政府同調的水準，重申要求中國保障旅中日本國民的安全。

有評論家認為，在日中關係緊張之際，高市的鷹派態度「真的有幫助嗎」，難道不是火上加油。

但也有評論家指出，因為美國不希望日中過於對立，因此許多親美的候選人沒辦法對中國採取堅定態度，而是揣摩美國的意思行事。然而，日本國民對於這類政治家已經厭倦，這或許是高市近期民調攀升的原因。

政治評論家門田隆將表示，「這次總裁選舉最大的課題就是中國。中國在給孩子進行反日教育，甚至有呼籲投氫彈炸日本的影片在中國的社群媒體流傳。此外，中國在尖閣諸島（中華民國固有領土釣魚台列嶼）周邊的日本專屬經濟區（EEZ）安置浮標，中國軍機也侵犯中國領空。」

不過，岸田政權既沒有撤除浮標，也僅由外務省的局長對中國大使館的公使抗議侵犯領空。高市身為閣僚，卻說「只讓局長對公使抗議是不夠的，必須讓首相、外務大臣和防衛大臣嚴正抗議，並要求中國保證不再發生此類事件」。

門田隆將說，「在所有總裁候選人中，能夠對抗中國的只有高市，其他人都是媚中派。」

對於中國而言，「知中派」的政治家如果能在自民黨總裁選舉中勝出，會是更好的選擇。從這一點來看，和父親林義郎先後擔任日中友好議會聯盟會長的內閣官房長官林芳正，以及與中國有關係的數位大臣河野太郎，被認為是中國更容易合作的對象。不過，兩人目前民調均遠遠落後，不太可能出線。