共軍射洲際飛彈 日專家：明顯針對美國釋放訊息

中國國防部發布，共軍向太平洋公海海域成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈（ICBM），這是中國時隔44年往海上發射ICBM。日本專家表示，此ICBM射程涵蓋美國本土，很明顯地是在對美國釋放訊息。

日本放送協會（NHK）報導，據中國國防部官方網站訊息，9月25日8時44分，解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導飛彈，準確落入預定海域。

中國國防部聲稱，此次發射是年度軍事訓練例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

NHK報導引述中日關係相關人士指出，這次共軍的發射訓練事前有通知美國、澳洲等國。

鑑於中國軍事活動趨於活絡，美國、日本、韓國、菲律賓、澳洲等國為了提高嚇阻力正加強合作。有看法指出，這次共軍發射ICBM的目的可能在於牽制這些國家。

NHK報導，日本防衛省（國防部）防衛研究所中國研究室長增田雅之表示，就所蒐集的情報得知，共軍這次發射的ICBM射程涵蓋美國本土，可能是可以搭載多個核彈頭的「東風41」，研判通過了南海上空，落於南太平洋。

增田表示，這是共軍自1980年、時隔44年首度往海上發射ICBM。他表示，「至今中國在國內，避免對外造成刺激而實施實驗、發射，但今天公布射程涵蓋美國本土的ICBM落太平洋，很明顯地就是在對美國釋放訊息。」

增田指出，中國5年前首度公開東風41，就是有意釋放「已可進入實戰化的階段」的訊息。此外，美日韓、包括菲律賓、澳洲在內的同盟網路正加強合作，劍指中國，共軍選在此時發射ICBM，很明顯地是在對美國釋放訊息。

增田關注到共軍這次在發射ICBM之前，數十架共軍戰機、無人機也在台灣周邊飛行。

他表示，「有必要關注這次共軍發射ICBM一事在中國的整體劇本當中具何種意義、中國核嚇阻的想法是否發生了變化？」」他認為，鑑於中國的核戰力達到極高程度，強化日本的防衛體制、強化美國以核保護傘守護日本的「擴大嚇阻」，相當重要。

有關昨天共軍朝海上發射ICBM，日本政府發言人、官房長官林芳正當日下午在例行記者會上表示，「事前已發出航行警報等，綜合至今獲得的資訊，共軍ICBM並未飛越日本上空，未接獲有災情的報告。」

林芳正指出，中國持續以以很高的水準增加國防費，缺乏充分的透明性，包含ICBM在內的核武、彈道飛彈戰力正廣泛且急速地增強。此外，上個月中共軍機侵犯日本領空，在日本周邊的軍事活動正擴大且活絡化。

他說：「共軍的動向透明性不足，是日本與國際社會的嚴重憂慮事項」，會持續努力蒐集並分析必要的資訊，全力做好警戒監控。

林芳正另表示，這次共軍發射ICBM，日本政府事先未獲來自中方的通報。