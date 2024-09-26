新聞分析／拜登告別演說 老派理論與新型挑戰並列

美國總統拜登在聯合國大會告別演說，總結了這位外交老兵半世紀的積累與成就，廿四分鐘的演說中有未竟之業，也有未來期許。

從一九七二年的聯邦參議員拜登到二○二四年的總統拜登，拜登說，他政治生涯的起點與當下的局面同樣是緊張和不確定的關鍵時刻。他步入政壇時，美國深陷越戰泥淖，世界在冷戰氛圍下壁壘分明；如今，俄烏戰爭與中東衝突牽動全球局勢發展。

拜登擔任總統期間，重建歐洲與印太盟友圈有成，始終難以迴避撤軍阿富汗時造成的混亂和傷亡，他替自己的決策辯護，稱他說到做到，終結了這場美軍參與過最長時間的外國戰爭，從未忘懷這些魂斷他鄉的美國軍人。

這場演說堪稱理性與感性並存，老派理論與新型挑戰並列。

老派的拜登依然呼籲捍衛聯合國憲章，支持北約體系，全球團結一致對抗侵略；面對中國大陸這個美國眼中最重大的戰略挑戰者，拜登主張競爭與合作，要在南海發生摩擦時堅定反擊，也要維持台海和平穩定。

從拜登四次肯定答覆願以武力捍衛遭中國大陸侵略的台灣，到拜登兩度在聯大演說強調維持台海的和平穩定，可以見到這個當年投票支持台灣關係法的外交老兵，到了現在依然重視台海議題；台海議題的能見度提高，有美中競爭的背景因素，也反映拜登個人在戰略模糊與戰略清晰的擺盪軌跡。

在盤點各種傳統的地緣競爭衝突，以及全球面對的長期挑戰（氣候變遷、飢餓與疾病）外，拜登特別點名人工智慧（ＡＩ），他認為ＡＩ的發展足以改變未來每個人的生活、工作甚至戰爭型態，因此不能落入獨裁者之手，也不能用來破壞人類的核心價值；拜登呼籲未來的各國領袖們共思管控ＡＩ之道。

拜登自己在國內也因為這些世界面臨的衝突和挑戰，面臨國會議員的反對和層出不窮的示威，凸顯這些議題要真正解決還有很長一段路要走，而現在的拜登只能交棒。

從白宮橢圓辦公室全國演說，到民主黨全代會的交棒演講，再到聯合國大會的告別演說，拜登心裡應該很清楚，現今的聯合國對國際紛爭早已失去約束力，一如準備交棒的自己，面對複雜的中東情勢和俄烏戰爭，恐怕已沒有一言九鼎的能耐。