G7外長聲明 挺台參與國際

七大工業國集團（Ｇ７）外長廿四日在紐約聯合國大會場邊會晤後，發布聲明支持台灣有意義參與國際組織，表明台海和平穩定對國際安全和繁榮至關重要。

中央社報導，Ｇ７外長會後發布聯合聲明，表達對烏克蘭、印太、中東等地局勢立場。涉台的內容包括呼籲以和平方式解決兩岸問題。

聲明指Ｇ７在台灣議題立場不變，包括過去所聲明的一中政策。對於不需要以國家地位為前提的國際組織，Ｇ７支持台灣成為成員，而未要求國家地位的組織，Ｇ７則支持台灣以觀察員或來賓與會。

對中國關係方面，Ｇ７重申高度關切中國對俄羅斯的支持，敦促中國對俄施壓要求其停止軍事侵略，立即、完全且無條件從烏克蘭撤軍。

Ｇ７呼籲中國避免採取出口控制措施，尤其在關鍵礦物方面，這可能導致供應鏈嚴重「斷鏈」 。

根據聲明，Ｇ７持續對東海及南海局勢表示嚴重關切，重申強烈反對任何單方面企圖以武力或脅迫作法改變現狀的行為。中國在南海的擴張性海洋主張沒有任何法律依據，Ｇ７反對中國在南海的軍事化、脅迫及恫嚇行為。

Ｇ７強調聯合國海洋法公約的普遍性及統一性，並指海牙常設仲裁法院於二○一六年七月十二日公布的南海裁決對當事方具有法律約束力。Ｇ７重申強烈反對北京在南海出動海警和海上民兵此一危險行徑，並且反對中國一再阻撓其他國家的公海航行自由。他們也關切中國海警和海上民兵對菲律賓船隻進行水砲、撞擊等危險侵擾行動。

Ｇ７並表示關切中國人權狀況，包括新疆和西藏。他們也擔心香港自治和獨立機構受到打壓，以及權利和自由持續受到侵蝕，敦促中國及港府按照其國際承諾及適用的法律義務行事。