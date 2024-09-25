加拿大總理杜魯道面臨不信任投票 料可安然過關

中央社／ 渥太華25日綜合外電報導

加拿大國會下議院今天將就總理杜魯道的不信任案進行投票，不過由於他的主要政治對手似乎未能拉到足夠票數來結束他領導的自由黨9年執政，使得杜魯道看來可安度難關。

路透社報導，加拿大最大在野黨保守黨（Conservative Party）以杜魯道（Justin Trudeau）的自由黨（Liberal Party）少數政府缺乏人民信任為由提出的不信任動議，將於北美東部時間今天下午3時30分（台灣時間26日凌晨3時30分）進行投票。

加拿大物價節節攀升及住房危機引發民眾不滿，導致杜魯道支持度已大幅滑落。本月又發生較小盟黨新民主黨（New Democratic Party）撕毀2022年達成的協議，這份協議原可確保杜魯道一直執政到明年大選，這使得他的政治地位更加岌岌可危。

加拿大大選須於明年10月底前舉行，中間偏右的保守黨目前在各項民調皆大幅領先，他們表示希望大選越快舉行越好，因為加拿大人無法負擔預定增加的聯邦碳稅。

保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）有必要得到另2個主要在野黨新民主黨及魁人政團（BlocQuebecois）的支持，才能讓他提出的不信任動議通過。但這兩黨已表明將不會配合。

保守黨 加拿大 大選

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