越南新領導人蘇林訪美 將在聯合國大會場邊會晤拜登
越共總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）今天將在紐約與美國總統拜登會晤。在此之前，越、美兩國企業簽署半導體、人工智慧（AI）和航空領域的協議。
法新社報導，面對與日俱增的大陸競爭壓力，兩國於一年前宣布正式升級為「全面戰略夥伴關係」。兩位領導人將在聯合國大會場邊會晤。
華府希望分散製造業供應鏈，決心避免對戰略競爭對手大陸過度依賴，正催促越南成為這當中的可靠夥伴。
共產國家越南長期以低成本製造服裝、鞋子和家具，現在希望迅速躋身全球供應鏈之列，因此蘇林已經在紐約與蘋果（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta和資訊科技公司美超微電腦（Supermicro）負責人見面。
全球供應鏈震盪，加上美國依賴大陸提供關鍵資源引發的疑慮助長對這個東南亞國家投資，越南尤其有意開展在利潤豐厚晶片產業方面的能量。
白宮昨天表示，「東南亞穩定與繁榮符合我們的共同利益」，這次會晤將是「兩位領導人就此進行商討的重要機會」。
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