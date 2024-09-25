快訊

衛福部宣布日本福島5縣食品進口即日起解禁

藍白封殺總預算 卓榮泰宴請綠委時嘆：原可報告亮點、如今黯淡無光

永和住處樓下傳槍響！蕭美琴報平安直呼 「沒事」：事發時我不在家

越南新領導人蘇林訪美 將在聯合國大會場邊會晤拜登

中央社／ 河內25日綜合外電報導
越共總書記、越南國家主席蘇林。 歐新社
越共總書記、越南國家主席蘇林。 歐新社

越共總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）今天將在紐約與美國總統拜登會晤。在此之前，越、美兩國企業簽署半導體、人工智慧（AI）和航空領域的協議。

法新社報導，面對與日俱增的大陸競爭壓力，兩國於一年前宣布正式升級為「全面戰略夥伴關係」。兩位領導人將在聯合國大會場邊會晤。

華府希望分散製造業供應鏈，決心避免對戰略競爭對手大陸過度依賴，正催促越南成為這當中的可靠夥伴。

共產國家越南長期以低成本製造服裝、鞋子和家具，現在希望迅速躋身全球供應鏈之列，因此蘇林已經在紐約與蘋果（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta和資訊科技公司美超微電腦（Supermicro）負責人見面。

全球供應鏈震盪，加上美國依賴大陸提供關鍵資源引發的疑慮助長對這個東南亞國家投資，越南尤其有意開展在利潤豐厚晶片產業方面的能量。

白宮昨天表示，「東南亞穩定與繁榮符合我們的共同利益」，這次會晤將是「兩位領導人就此進行商討的重要機會」。

拜登 東南亞 美國 聯合國 越南

延伸閱讀

川普讚揚「俄國很會打仗」 批拜登賀錦麗讓美國陷入俄烏戰爭

外交部：感謝拜登1周內 接連重申台海和平穩定

川普陣營：美情報單位稱伊朗有暗殺企圖

川普在超市替3寶媽埋單 遭質疑「買票」

相關新聞

越南新領導人蘇林訪美 將在聯合國大會場邊會晤拜登

越共總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）今天將在紐約與美國總統拜登會晤。在此之前，越、美兩國企業簽署半導體、人工智慧...

不甩大陸警告危及區域穩定 菲軍方支持美飛彈系統常駐菲律賓

大陸當局警告美國在菲律賓部署飛彈系統危及區域穩定，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天表示，他支持美國...

美軍高能雷射驅逐艦赴日本部署 應對大陸2027年可能威脅

美國海軍為準備2027年前可能與大陸發生軍事衝突，美軍驅逐艦普瑞布爾號22日自聖地牙哥啟航至日本橫須賀駐紮，這艘軍艦搭載...

日本自民黨總裁選舉 小泉進次郎支持率「失速」掉到第3

距日本自民黨總裁選舉投票還有兩天，一度被認為是大熱門的前環境大臣小泉進次郎開始「失速」，支持率下滑排在第3，很可能打不進...

日方宣布台灣放寬福島等5縣管制 肉類、蘑菇和野菜進口將解禁

法新社報導，日本農林水產省25日表示，台灣將放寬2011年福島核電廠事故後對日本食品實施的進口管制措施。

斯里蘭卡重新談判空間不大 新總統恐維持IMF紓困協議

分析家指出，斯里蘭卡新上任的左翼總統迪桑納亞克能與國際貨幣基金（IMF）重新談判紓困協議的空間不大，只能繼續實施不受歡迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。