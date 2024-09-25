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不甩大陸警告危及區域穩定 菲軍方支持美飛彈系統常駐菲律賓
大陸當局警告美國在菲律賓部署飛彈系統危及區域穩定，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天表示，他支持美國飛彈系統常駐菲國。
法新社報導，美軍4月表示，因應年度聯合軍演在菲律賓北部部署泰風飛彈系統（Typhon WeaponsSystem，又譯堤豐），但在軍演過後並未撤離。美菲兩國已簽署共同防禦條約。
美軍在菲律賓領土部署飛彈系統觸怒北京當局。大陸軍方近月來在南海爭議性海域升高和菲國軍方的對峙。
菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天表示，如果由他決定，「我希望泰風永遠部署在菲律賓」。
大陸國防部長董軍今年6月警告：「泰風的部署嚴重破壞區域安全與穩定。」
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）和參謀總長布勞納出席同一場活動，他未證實也未否認泰風飛彈系統是否會常駐菲國。
「他們運用反向心理學，阻止我們打造防衛能力。」他呼籲北京停止干預菲國事務。
鐵歐多洛說：「他們怎麼不以身作則，摧毀他們的核武庫、解除所有彈道飛彈能力？滾出西菲律賓海（West Philippine Sea）、滾出美濟礁（MischiefReef）。」他指的是菲律賓的專屬經濟區，以及大陸在當地海域建造的一個軍事化人造島。
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