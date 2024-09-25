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美軍高能雷射驅逐艦赴日本部署 應對大陸2027年可能威脅

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美軍驅逐艦普瑞布爾號22日自聖地牙哥啟航至日本橫須賀駐紮，這艘軍艦搭載可用於擊落無人機和飛彈的最新雷射武器。 示意圖／路透社資料照
美軍驅逐艦普瑞布爾號22日自聖地牙哥啟航至日本橫須賀駐紮，這艘軍艦搭載可用於擊落無人機和飛彈的最新雷射武器。 示意圖／路透社資料照

美國海軍為準備2027年前可能與大陸發生軍事衝突，美軍驅逐艦普瑞布爾號22日自聖地牙哥啟航至日本橫須賀駐紮，這艘軍艦搭載可用於擊落無人機和飛彈的最新雷射武器。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國海軍發言人表示，普瑞布爾號（USS Preble）是海軍73艘勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦中，唯一搭載高能雷射武器的軍艦。

普瑞布爾號配備的是美國航空與軍武巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）所開發的「太陽神」（Helios）系統，即具有「整合光學炫目與監視功能的高能雷射武器」（High Energy Laser with IntegratedOptical-dazzler and Surveillance）系統。

海軍發言人提到：「太陽神系統仍處於海上測試階段，將部署於前線單位持續進行測試。」

海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）日前才發表2024年「美國作戰海軍領航計畫」（Navigation Planfor America’s Warfighting Navy），首度表明海軍戰略目標是「為可能與大陸在2027年前發生衝突作好準備」。

在美國未來可能面臨的戰爭中，「艦載雷射武器」或稱「導能武器」（directed energy weapon，又稱「定向能武器」）預計將發揮關鍵作用，尤其是在應對無人機群和反艦飛彈方面。

專家指出，美國海軍目前用以擊落無人機的方式難以為繼，因為海軍現行使用造價數百萬美元的地對空飛彈摧毀成本低廉的無人飛行裝置，而一旦戰鬥時間拉長，軍事支出恐相當可觀。

根據美國國會研究處（Congressional ResearchService）8月更新報告，相形之下，艦載雷射武器的動力來自軍艦供應電力，且能「一再無限發射」，每發費用據估不到10美元（約新台幣320元），成本主要在於為射擊發電時所需的燃料費。

這份報告談到，在對抗大陸這類國家的戰鬥中，以這種低成本方式讓無人機和飛彈失效至關重要，因為大陸不僅擁有大量無人機和反艦飛彈，也有能力「製造或取得更多這類武器」。

美國國會研究處稱太陽神系統是60千瓦級高能雷射武器，未來有潛力增強至150千瓦。有別於舊型雷射武器只能干擾來襲物體讓它偏離飛行路徑，新型雷射武器可穿透無人機和低空飛行器，某些情況下甚至能擊穿來犯飛彈。

美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）前指揮官史都德曼（Mike Studeman）現為非營利研究組織密特（MITRE）國安研究員，他告訴日經亞洲，任何能掌握並運用這類技術的軍隊將擁有重大優勢。

史都德曼強調，每個人都很清楚不能只訴諸造價高昂的飛彈，各方需要能兼顧效率與成本的武器，來擊落大量來襲的致命目標，例如在俄烏戰爭扮演要角的無人機隊。

普瑞布爾號將加入另外12艘美軍軍艦之列部署於橫須賀，其中包括預計於11月中旬抵達橫須賀的核動力航空母艦「喬治華盛頓號」（USS GeorgeWashington）。

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