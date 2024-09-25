日本自民黨總裁選舉 小泉進次郎支持率「失速」掉到第3

距日本自民黨總裁選舉投票還有兩天，一度被認為是大熱門的前環境大臣小泉進次郎開始「失速」，支持率下滑排在第3，很可能打不進最終決選。小泉昨天拜會自民黨副總裁麻生太郎尋求支持，也被痛罵「言行不一」，終究要尋求派閥支持。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄，預定9月27日投開票。由於自民黨目前在參眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

自民黨總裁選舉採兩輪投票方式，第一輪投票總票數為736票，分別是368張國會議員票及368張黨員票。如果有候選人單獨取得過半票數即宣告當選；若無人取得過半票數，則由前兩高票進入決選。決選總票數減為415票，其中國會議員票368票占絕大多數，另外47票為都道府縣黨部票，由取得多數的人當選。

集英社報導，在自民黨選舉正式公告前，小泉進次郎一度被視為大熱門，很多媒體都為了他可能出任首相，策劃相關報導和節目內容。

一名全國性報紙的政治記者透露：「預料石破茂和小泉進次郎會在黨員票上壓倒其他候選人，進入決選投票。然後在以國會議員為主的決選中，由於很多議員不喜歡石破茂，因此小泉的勝算更大。這是當初設想情境。」

然而，隨著選舉辯論會進行，小泉的優勢迅速減退。

小泉在6日的參選聲明中提到，為恢復日本經濟的活力，必須挑戰解僱規則的改革，但許多民眾對此感到不安，認為「這不是會讓解僱變得更容易嗎」。結果小泉被迫改口說：「這不是放寬（解僱條件），也不是要讓（解僱）自由化。」

小泉的辯論會表現也稱不上出色。他被問到七大工業國集團（G7）時，突然離題說：「加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上任時是43歲，我現在也是43歲。」這種強調「同歲」的發言頗有違和感。

自民黨相關人士表示：「進次郎構文（句型）之前就已經被揶揄，沒想到他竟然如此不擅長辯論。如果他當上首相，要怎麼主持預算委員會？」

小泉從「最有希望」的候選人，變成可能連決選都打不進去，黨員票優勢也不明顯。根據「讀賣新聞」電話民調，領先的候選人石破茂獲得98票黨員票，高市早苗緊追在後有94票，小泉只有60票，連石破和高市的2/3都不到。

自民黨相關人士表示，「很多人因為想在總裁選舉中投給高市，而成為自民黨黨員。她在黨內擁有非常堅實的支持基礎」，這也是高市票數超過小泉的原因之一。

即使把黨員票和國會議員票相加，小泉也只排在第3名，沒辦法進入前兩名決選名單。

看到這種「失速」狀況，有人回想起2012年自民黨總裁選舉時，前東京都知事石原慎太郎的兒子石原伸晃曾是大熱門，但他因為把福島第一核電廠稱為「福島第一サティアン（日本極端宗教組織奧姆真理教的宗教設施名稱）」，支持率迅速下滑，最終排在第3。

相關人士表示：「國會議員非常關心黨員票動向，以及候選人能不能在國會辯論有好表現。雖然經濟產業大臣齋藤健等人說過要支持小泉，但隨著時間推移，他的議員票可能會流失。」

另外，相關人士透露，小泉進次郎昨天在東京都跟麻生太郎會面約30分鐘，希望爭取麻生所率領黨內派閥「麻生派」議員支持。麻生派目前共有54名成員，很可能在決選成為勝敗關鍵。

對此，網路上充滿負面聲音。有網友說：「哎呀，竟然不得不向麻生低頭，選情這麼艱難嗎」、「向麻生老大哥求助了」、「最終還是要靠派閥，不是說要終結派閥政治嗎」、「已經豁出去了嗎」、「這樣下去什麼都不會改變」、「言行完全相反嘛」，幾乎很難找到支持小泉的正面意見。

小泉今天被問到與麻生會面時說：「在選舉中請求更多人支持是理所當然。」

他表示：「有人認為，我會因為忖度（揣摩上意）而沒辦法改革，但是一提到黨內有力人士，就認為他們等同反對改革，這完全是錯的。有力人士裡面也有改革派議員。」