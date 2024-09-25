斯里蘭卡重新談判空間不大 新總統恐維持IMF紓困協議

分析家指出，斯里蘭卡新上任的左翼總統迪桑納亞克能與國際貨幣基金（IMF）重新談判紓困協議的空間不大，只能繼續實施不受歡迎的撙節措施。

法新社報導，55歲的迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）曾是斯里蘭卡政壇抨擊IMF最強烈的批評者，尤其是在2年前斯里蘭卡空前的經濟崩潰之際。

迪桑納亞克誓言取消大幅增稅、提高公職人員薪資，以及重新協商前任總統與IMF達成的紓困協議，而在最近的總統選舉中取得壓倒性獲勝。

但在迪桑納亞克宣誓就職2天後，他呼籲國際協助斯里蘭卡重振經濟，並坦承他對於經濟沈痾沒有神奇解方。

可倫坡經濟智庫Advocata的加法爾吉（MurtazaJafferjee）告訴法新社：「IMF有特定的紅線，絕對不會同意協商。」

加法爾吉指出，IMF對29億美元紓困方案的核心條件不太可能讓步，其中包括前朝政府同意的印鈔票禁令、歲入與歲出目標。

迪桑納亞克所屬政黨「人民解放陣線」（People'sLiberation Front）的政治局成員瑞那亞（BimalRatnayake）在大選翌日告訴法新社，人民解放陣線「不會毀棄」和IMF的協議，「這是一份約束性文件，但有可以重新協商的條款」。

加法爾吉指出，在承諾維持這項紓困計畫下，迪桑納亞克推動的任何調整只會是微幅的。