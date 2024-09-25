斯里蘭卡重新談判空間不大 新總統恐維持IMF紓困協議
分析家指出，斯里蘭卡新上任的左翼總統迪桑納亞克能與國際貨幣基金（IMF）重新談判紓困協議的空間不大，只能繼續實施不受歡迎的撙節措施。
法新社報導，55歲的迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）曾是斯里蘭卡政壇抨擊IMF最強烈的批評者，尤其是在2年前斯里蘭卡空前的經濟崩潰之際。
迪桑納亞克誓言取消大幅增稅、提高公職人員薪資，以及重新協商前任總統與IMF達成的紓困協議，而在最近的總統選舉中取得壓倒性獲勝。
但在迪桑納亞克宣誓就職2天後，他呼籲國際協助斯里蘭卡重振經濟，並坦承他對於經濟沈痾沒有神奇解方。
可倫坡經濟智庫Advocata的加法爾吉（MurtazaJafferjee）告訴法新社：「IMF有特定的紅線，絕對不會同意協商。」
加法爾吉指出，IMF對29億美元紓困方案的核心條件不太可能讓步，其中包括前朝政府同意的印鈔票禁令、歲入與歲出目標。
迪桑納亞克所屬政黨「人民解放陣線」（People'sLiberation Front）的政治局成員瑞那亞（BimalRatnayake）在大選翌日告訴法新社，人民解放陣線「不會毀棄」和IMF的協議，「這是一份約束性文件，但有可以重新協商的條款」。
加法爾吉指出，在承諾維持這項紓困計畫下，迪桑納亞克推動的任何調整只會是微幅的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言