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瑞典控伊朗駭客發上萬簡訊 慫恿報復焚可蘭經示威者

中央社／ 斯德哥爾摩24日綜合外電報導
瑞典當局今天指控伊朗去年駭入1家傳訊服務業者，發送上萬則簡訊慫恿瑞典人報復焚燒可蘭經的抗議人士。 情境示意圖／Ingimage
瑞典當局今天指控伊朗去年駭入1家傳訊服務業者，發送上萬則簡訊慫恿瑞典人報復焚燒可蘭經的抗議人士。 情境示意圖／Ingimage

瑞典當局今天指控伊朗去年駭入1家傳訊服務業者，發送上萬則簡訊慫恿瑞典人報復焚燒可蘭經的抗議人士。

路透社報導，瑞典去年發生數起個別示威者在公開場合焚燒可蘭經的事件，引發穆斯林世界群情激憤，也掀起伊斯蘭聖戰士可能發動攻擊的疑慮。瑞典當時因此提高恐怖攻擊警戒。

法新社報導，瑞典檢察總署今天發布聲明表示，在連串焚燒可蘭經事件後，去年夏天有人在瑞典發送約1萬5000則簡訊「呼籲報復」這些抗議者，這項行動的「目的是要分化瑞典社會」。

瑞典檢察總署還說，經過調查後發現，執行相關系統入侵的是伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps）。

瑞典安全局（Swedish Security Service，Sapo）今天也發布聲明說，他們已確認1個代表伊朗革命衛隊行動的駭客組織進行這場宣傳戰，目的包括將瑞典塑造成1個恐伊斯蘭國家。

伊朗迅速駁斥這些指控。伊朗的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗駐斯德哥爾摩大使館稱這些說法並無事實根據，並指瑞典透過媒體發布這些指控有損雙邊關係。

伊斯蘭國 伊朗 瑞典 駭客

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