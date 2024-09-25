「中歐貿易戰不符利益」紐約會見馬克宏代表 王毅：盼歐盟展現誠意

央視報導，大陸外長王毅美東時間24日在紐約會見法國總統馬克宏最高外交政策顧問伯納時說，中歐打貿易戰不符合雙方利益，盼歐方「展現誠意」與中方認真磋商，以「雙方均可接受的方式」解決貿易糾紛。

報導稱，伯納（Emmanuel Bonne）則向王毅表示，歐中「完全可以」透過協商解決分歧，努力避免貿易戰。

據報導，王毅與伯納是在紐約出席聯合國大會期間進行會見。王毅說，法國是「獨立自主的大國」，是國際上促進穩定和發展的重要力量，中法合作「為世界提供了正能量」。

他說，大陸致力於進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放。歡迎法方「抓住機遇，進一步深化拓展兩國互利合作」。

王毅接著提到，保護主義不利於歐洲提升競爭力，打貿易戰不符合中歐雙方利益。希望歐方「展現誠意」與中方認真磋商，以「雙方均可接受的方式」解決貿易糾紛。

報導稱，伯納表示，法方願與中方加強在人工智慧（AI）、海洋等領域的合作，繼續擴大雙向投資。法國堅持戰略自主，致力建設強大的歐洲，「世界也需要一個強大的大陸」。「歐中完全可以通過協商解決分歧，努力避免貿易戰。」

報導並提到，雙方就「烏克蘭危機」交換意見，一致認為各方應共同努力，防止戰事擴大，為和談積累條件，推動政治解決。

另據大陸外交部官網發布，王毅今天稍早也在紐約同一場合會見伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）。

王毅說，無論國際地區形勢如何變化，中方始終是「值得伊朗信賴的夥伴」，將一如既往支持伊方維護主權安全、領土完整、民族尊嚴，「反對外部勢力干涉」伊朗內政和制裁施壓。

據發布，裴澤斯基安說，在這個多變的世界，面對「一些國家」大搞「單邊主義、霸凌霸權」，伊朗與大陸應「加強合作，攜手應對挑戰」，共同維護多邊主義和國際公平正義。