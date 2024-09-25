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共軍射洲際飛彈 日方研判彈頭落夏威夷南方公海

中央社／ 東京25日綜合外電報導

大陸國防部發布，今天上午共軍向太平洋公海海域成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，並準確落入預定海域。日本防衛省推測，彈頭最終落在夏威夷南方公海。

「朝日新聞」報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）指出，陸方23日晚間6時左右指定3處海域為「太空垃圾」的落下處，並知會日方今天上午7時至下午1時之間會落下，而指定的3處海域包含菲律賓呂宋島周邊2處以及美國夏威夷南方1處。

而日本防衛省推測，這次共軍的飛彈發射過後，飛彈分別在呂宋島周邊2處海域分離，彈頭部分最終落在夏威夷南方的公海。

防衛省分析，飛彈並未通過日本上空。防衛大臣木原稔在視察埼玉市時向媒體表示，「關於大陸軍隊的動向，將持續收集情報與分析及警戒監視，以確保萬無一失」。

根據大陸國防部官方網站訊息，9月25日8時44分，解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈（飛彈），準確落入預定海域。

大陸國防部稱，此次飛彈發射，是年度軍事訓練例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

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