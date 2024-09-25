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中菲南海爭議再槓上 菲律賓：飛機巡邏黃岩島遭陸直升機跟蹤

中央社／ 馬尼拉25日綜合外電報導
菲律賓與大陸為包含黃岩島在內的南海爭議地區互不相讓，引發一系列海空衝突。 美聯社
菲律賓與大陸為包含黃岩島在內的南海爭議地區互不相讓，引發一系列海空衝突。 美聯社

菲律賓今天表示，漁業和水產資源局飛機在南海黃岩島附近巡邏時，遭到大陸海軍直升機跟蹤和靠近。因領土爭議而深陷齟齬的兩國再度槓上。

路透社報導，菲律賓國家安全委員會（NationalSecurity Council）指出，這起事件發生於23日。儘管如此，漁業和水產資源局（Bureau of Fisheries andAquatic Resources）飛機仍完成任務。大陸駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

兩國為包含黃岩島（Scarborough Shoal）在內的南海爭議地區互不相讓，引發一系列海空衝突，這是最新一起。黃岩島是在亞洲引發最激烈領土爭議的地點之一，已被大陸海警局占領逾20年。

菲律賓國家安全委員會在聲明中指出，大陸的行徑違反空中安全規範。

與此同時，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）今天要求大陸將船隻撤離其專屬經濟區，指控北京試圖干涉菲律賓國防活動，包括運用美國的中程飛彈發射器進行訓練。

路透社上週報導，美國目前沒有將部署在菲律賓的中程飛彈系統撤離的計畫。該系統可搭載能夠打擊大陸目標的巡弋飛彈

鐵歐多洛告訴記者：「大陸表示他們有所擔憂，但那是在干涉我們內政。」

鐵歐多洛還說：「他們怎麼不以身作則，摧毀他們的核武庫、解除所有彈道飛彈能力？滾出西菲律賓海（West Philippine Sea）、滾出美濟礁（MischiefReef）。」他指的是菲律賓的專屬經濟區，以及大陸在當地海域建造的一個軍事化人造島。

「西菲律賓海」是馬尼拉對於南海菲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區；菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享這片海域的資源。

大陸針對在菲律賓部署「泰風武器系統」（TyphonWeapons System，又譯堤豐）表達憂心，指控華府助長軍備競賽。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天表示，如果可以由他決定，「我希望泰風永遠部署在菲律賓」。

中共 南海 巡弋飛彈 直升機 菲律賓 黃岩島

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