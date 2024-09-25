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國土危機迫在眉睫！吐瓦魯難抵海平面上升 力爭國際支持保主權

中央社／ 富納富提25日綜合外電報導
到了2050年，吐瓦魯首都富納富提所在的主要環礁可能將有一半土地被潮汐所淹沒。 路透社
到了2050年，吐瓦魯首都富納富提所在的主要環礁可能將有一半土地被潮汐所淹沒。 路透社

隨海平面上升，台灣友邦、太平洋島國吐瓦魯的國土危機迫在眉睫。吐瓦魯總理戴斐立今天將在聯合國大會中爭取國際支持，盼各國永久承認其海洋疆界與國家主權。

路透社報導，據吐瓦魯外交部常務秘書涂爾嘉（Pasuna Tuaga）指出，聯合國大會今天將舉行因應海平面上升危機的高級別全體會議，戴斐立（FeletiTeo）將在開議時發表談話，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也將與會。

涂爾嘉告訴路透社，「吐瓦魯希望將海平面上升視為一個獨立的議題，勿和氣候變遷議題一概而論」，並稱海平面上升「已對吐瓦魯的國家主權和身分存續構成威脅」。

4名吐瓦魯官員透露，他們正在推行一項新的外交策略，為吐瓦魯的主權國家地位奠定法律基礎，如此即便國土被海水淹沒也能保有主權。

吐瓦魯海域擁有豐富鮪魚資源，每年光靠出售捕撈權就能賺取約3000萬美元（約新台幣9.6億元）收益，是該國主要收入來源。因此，吐瓦魯希望藉由向國際海洋法庭提案或通過聯合國決議，來修改國際海洋法，確保當局保有這片廣闊海域的控制權。

吐瓦魯副總理倪樂索尼（Panapasi Nelesone）在一次訪問中提到，若國際社會願永久承認吐瓦魯的海洋疆界，將為該國提供經濟支柱。

澳洲去年已和吐瓦魯簽訂具里程碑意義的雙邊協定，自明年起將每年為280名吐瓦魯人設立特殊簽證，為移民澳洲另闢途徑。儘管如此，國際社會對吐瓦魯困境的反應仍令該國外交官感到沮喪。

目前亞洲、歐洲共有15國政府與吐瓦魯簽署雙邊協定，同意吐瓦魯的國界不會因海平面上升而改變，但在太平洋作業漁船的外國司法管轄區中，只有台灣和鄰國斐濟簽署支持吐瓦魯海洋疆界的聲明。

平均海拔僅有2公尺的吐瓦魯，在過去30年間，海平面上升約15公分，遠高於全球平均值。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家預測，到了2050年，吐瓦魯首都富納富提（Funafuti）所在的主要環礁將有一半土地被潮汐所淹沒，那裡住有吐瓦魯約60%的居民。

吐瓦魯 氣候變遷 澳洲 聯合國

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