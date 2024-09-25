國土危機迫在眉睫！吐瓦魯難抵海平面上升 力爭國際支持保主權

隨海平面上升，台灣友邦、太平洋島國吐瓦魯的國土危機迫在眉睫。吐瓦魯總理戴斐立今天將在聯合國大會中爭取國際支持，盼各國永久承認其海洋疆界與國家主權。

路透社報導，據吐瓦魯外交部常務秘書涂爾嘉（Pasuna Tuaga）指出，聯合國大會今天將舉行因應海平面上升危機的高級別全體會議，戴斐立（FeletiTeo）將在開議時發表談話，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也將與會。

涂爾嘉告訴路透社，「吐瓦魯希望將海平面上升視為一個獨立的議題，勿和氣候變遷議題一概而論」，並稱海平面上升「已對吐瓦魯的國家主權和身分存續構成威脅」。

4名吐瓦魯官員透露，他們正在推行一項新的外交策略，為吐瓦魯的主權國家地位奠定法律基礎，如此即便國土被海水淹沒也能保有主權。

吐瓦魯海域擁有豐富鮪魚資源，每年光靠出售捕撈權就能賺取約3000萬美元（約新台幣9.6億元）收益，是該國主要收入來源。因此，吐瓦魯希望藉由向國際海洋法庭提案或通過聯合國決議，來修改國際海洋法，確保當局保有這片廣闊海域的控制權。

吐瓦魯副總理倪樂索尼（Panapasi Nelesone）在一次訪問中提到，若國際社會願永久承認吐瓦魯的海洋疆界，將為該國提供經濟支柱。

澳洲去年已和吐瓦魯簽訂具里程碑意義的雙邊協定，自明年起將每年為280名吐瓦魯人設立特殊簽證，為移民澳洲另闢途徑。儘管如此，國際社會對吐瓦魯困境的反應仍令該國外交官感到沮喪。

目前亞洲、歐洲共有15國政府與吐瓦魯簽署雙邊協定，同意吐瓦魯的國界不會因海平面上升而改變，但在太平洋作業漁船的外國司法管轄區中，只有台灣和鄰國斐濟簽署支持吐瓦魯海洋疆界的聲明。

平均海拔僅有2公尺的吐瓦魯，在過去30年間，海平面上升約15公分，遠高於全球平均值。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家預測，到了2050年，吐瓦魯首都富納富提（Funafuti）所在的主要環礁將有一半土地被潮汐所淹沒，那裡住有吐瓦魯約60%的居民。