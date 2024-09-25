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澤倫斯基聯合國演說：俄羅斯只能接受和平方案

中央社／ 紐約聯合國總部24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基23日在聯合國「未來高峰會」上演說。 歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基23日在聯合國「未來高峰會」上演說。 歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基今天在聯合國表示，俄羅斯只能被迫達成和平解決方案，因為他絕對不會就莫斯科結束戰爭的條件進行談判。

澤倫斯基在有俄羅斯代表出席的聯合國安全理事會特別會議上發表演說時，也與美國一起，向疑似對俄國提供軍事支援的伊朗和北韓施壓。

此行提出「勝利計畫」的澤倫斯基，質疑提議凍結控制線的俄羅斯總統蒲亭的誠意。

「我們知道這世界有些人想與蒲亭談，可能會從他那裡聽到，他因為我們行使保衛人民權利而感到不安。」

身穿招牌軍裝的澤倫斯基，稱這種觀點「瘋狂」。

他說：「俄羅斯只能被迫實現和平，而這正是我們所需要的——迫使俄羅斯實現和平。」

澤倫斯基表示，結束俄羅斯兩年入侵的任何方法，都必須基於聯合國憲章（UN Charter）。

澤倫斯基說：「有一天，在這個大廳裡，人們肯定會說，俄羅斯對烏克蘭的戰爭已經結束了，不是停戰，不是被遺忘，而是真正結束了。」

「這會發生，不是因為有人厭倦戰爭，也不是因為有人與蒲亭進行了交易。俄羅斯對烏克蘭的戰爭將會結束，是因為聯合國憲章將發揮作用。」

俄羅斯 戰爭 澤倫斯基

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