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真主黨首射彈道飛彈！襲擊以色列摩薩德總部 威脅南擴至特拉維夫
黎巴嫩真主黨聲稱25日清晨向以色列經濟重鎮特拉維夫（Tel Aviv）發射彈道飛彈，目標是情報機構摩薩德在當地的總部，飛彈已經遭大衛投石索（David’s Sling）防空系統攔截，目前並未傳出人員傷亡消息；這是以色列與真主黨從去年衝突開始至今，真主黨首度發射彈道飛彈，也是飛彈威脅首度擴大到以色列中部。
以色列時報報導，這起攻擊的目標是情報機構摩薩德在特拉維夫的總部，目的是報復策畫通訊裝置爆炸的主使。
以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）報導，當日上午6時30分，以色列哈代拉（Hadera）到特拉維夫沿岸地區警報大作，包含特拉維夫、格利洛特（Glilot）、拉馬干（Ramat Gan）與內坦亞（Netanya）等地首度傳出警報。
稍早以軍襲擊真主黨在首都貝魯特南部的存放軍火據點，造成真主黨飛彈部隊指揮官古貝西 （Ibrahim Qubaisi）身亡。
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