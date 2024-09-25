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俄議員考慮推法案 禁止宣傳不生小孩

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯今年上半年出生率創25年新低。示意圖／ingimage
俄羅斯今年上半年出生率創25年新低。示意圖／ingimage

俄羅斯多位國會議員今天表示，希望禁止宣傳不生小孩的生活方式，最新措施將針對莫斯科當局所謂與俄國保守價值觀相違的自由主義意識形態。

法新社報導，俄羅斯今年上半年出生率創25年新低。數以十萬計年輕男性不是被徵召入伍到烏克蘭打仗，就是逃到國外以免被徵召。

面對人口高齡化及低出生率，莫斯科當局正設法扭轉人口衰退情況，以免危及俄國經濟未來發展。

俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在社群媒體上寫道：「我們已開始考慮推動法案，禁止宣傳拒生小孩的想法。」

他說，這些措施將形同「禁止無子女意識形態和無子女運動」。

這項擬議中的法規將適用網路、媒體、廣告和電影中的素材。

沃洛金表示，違者將處以個人40萬盧布（約新台幣13.8萬元）到企業500萬盧布不等的罰款。他還說：「和睦的大家庭是強大國家的基礎。」

俄國克里姆林宮上週似乎表態支持這項法案。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到此事時告訴媒體：「必須採取一切必要措施來提高出生率，而一切的阻礙都應該從我們的生活中消失。」

俄羅斯 子女

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