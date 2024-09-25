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摩爾多瓦大選10月登場 現任總統等11人競逐大位

中央社／ 基希納烏24日綜合外電報導
摩爾多瓦共和國總統桑杜。 路透
摩爾多瓦共和國總統桑杜。 路透

摩爾多瓦共和國選務官員今天表示，有11位候選人獲准參加下個月的總統大選，人數創下紀錄新高，其中包括現任總統桑杜，她將這場選舉視為對她推動加入歐盟的考驗。

路透社報導，桑杜（Maia Sandu）在民調中領先10位挑戰者，而在這10位挑戰者中，遭撤職的檢察總長斯托亞諾格洛（Alexander Stoianoglo）支持率最高，他獲得親俄羅斯的在野政黨支持，緊追在後的是奧薩迪（Renato Usatii），他贊成與西方國家和莫斯科保持良好關係。

摩爾多瓦10月20日總統大選將與公投一同舉辦，這場公投將詢問選民是否支持憲法改革，讓歐洲最貧窮的國家之一摩爾多瓦加入歐洲聯盟（EU）。

一向與莫斯科關係緊密的在野黨社會黨（Socialists）表示，他們不反對成為歐盟會員國，但指控桑杜利用這場公投贏得連任。

在參與公投的15個政黨中，有兩個反對親歐，並呼籲與俄羅斯重修舊好。自從桑杜譴責俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，並指控克里姆林宮試圖將她拉下台後，摩爾多瓦與俄羅斯的關係就陷入危機。

摩爾多瓦位於烏克蘭與羅馬尼亞之間，近來頻頻有部分俄羅斯無人機會降落此地。今年6月，美國、英國與加拿大指控俄羅斯密謀左右選舉結果，並指稱假如親俄候選人敗選將煽動抗議。

Idata公司23日公布的民調顯示，桑杜支持率達26.8%，奧薩迪支持率為12.7%，斯托亞諾格洛則是11.2%。

民調顯示，在已決定意向的選民中，有56%支持加入歐盟，34%則反對。

其他候選人的民調都遠遠落後這3位聲勢領先者，其中包括兩位前總理塔勒夫（Vasile Tarlev）與基庫（Ion Chichu）、一位前副總理、一位加告茲（Gagauzia）自治領土單位的親俄首長以及一名知名記者。

俄羅斯 公投 民調

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